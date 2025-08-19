Puljak u vlaku u Kini dijelila bajadere. Evo zašto

Saborska zastupnica Marijana Puljak u utorak je proslavila svoj 54. rođendan, a umjesto domaće proslave odlučila je počastiti se putovanjem – i to daleko od Hrvatske, u Narodnoj Republici Kini.

Na društvenim mrežama podijelila je trenutke sa svog putovanja, istaknuvši da se trenutačno nalazi u Wuyishanu, gradiću koji po kineskim mjerilima broji “samo” 300 tisuća stanovnika. Do tamo su stigli superbrzim vlakom koji je jurio čak 292 km/h.

– Danas slavim rođendan i nalazim se u gradiću ili selu, po kineskim mjerilima, Wuyishan, 300 tisuća stanovnika u koji smo došli high speed brzim vlakom, brzinom 292 km/h. Ponijela sam iz Hrvatske dvije bajadere pa ću sad ekipi u autobusu podijeliti po jednu bajadericu i tako proslaviti rođendan. Vode nas na polja čaja gdje će nam predstaviti kako uzgajaju i kako rade čaj – otkrila je Puljak u objavi na TikToku.

Puljak je pritom podijelila i snimke procesa proizvodnje kineskog čaja, od uzgoja biljke do pripreme napitka, a sve je završilo prigodnim kušanjem.

Saborska zastupnica i inače je poznata po tome da rado dijeli osobnije trenutke na društvenim mrežama, čime svoj politički rad često približava i na osobnoj razini. Ovoga puta rođendan joj je, čini se, protekao opušteno, uz dozu egzotike i veselja.