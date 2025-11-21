Puljak: "Tvrdnje o 'nepostojanju izvora financiranja' je dimna zavjesa s kojom Šuta pokušava sakriti barem tri istine"

Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak oglasio se povodom navoda aktualnog gradonačelnika Tomislava Šute o financiranju kapitalnih projekata Grada Splita. U priopćenju je poručio kako Šutine optužbe i kaznene prijave smatra „izmišljotinama“ te pokušajem skretanja pozornosti s problema u gradskoj upravi.

Puljak tvrdi da Šuta „povlači političke poteze i podiže smiješne kaznene prijave“ kako bi prikrio, kako kaže, tri ključne činjenice. Prva je, navodi, Šutina „nesposobnost da vodi grad“ i to što u pet mjeseci mandata „nije usvojio ni osnovna operativna znanja o funkcioniranju grada“. Druga, prema Puljku, odnosi se na pritiske unutar vladajuće većine: „Politički partneri ga ucjenjuju do te mjere da pokušava optužiti mene kako bi izbjegao donijeti odluke koje bi mogle naljutiti nekog od partnera kojima je svašta obećao u kampanji.“

Kao treći element Puljak ističe proračun koji je trenutačno na snazi, a koji naziva „Šutinim proračunom“. Podsjeća da je nakon izbora donesen rebalans kojim su, tvrdi, gradonačelnik i većina „dijelili novac šakom i kapom da sve bude besplatno“. „Sada kukaju da nema novaca i krive mene“, zaključio je Puljak.