PULJAK "Sve je bilo u proračunu. Molim Šutu da prestane kmečati i napokon počne raditi svoj posao"

"Njegova mutna većina dijelila je šakom i kapom novce da sve bude besplatno, sad kukaju da nema novaca i krive mene"

Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak oglasio se priopćenjem u kojem odgovara na prozivke aktualnog gradonačelnika Tomislava Šute vezane uz financiranje gradskih kapitalnih projekata, posebno javnih garaža na Sućidru, Ravnim njivama i Trsteniku. U nastavku donosimo njegovo priopćenje u cijelosti.

"Molim gradonačelnika Šutu da napokon počne raditi svoj posao"

"S obzirom na aktualne političke optužbe i izmišljotine Tomislava Šute oko financiranja kapitalnih projekata Grada Splita, a osobito izgradnje javnih garaža na Sućidru, Ravnim njivama i Trsteniku, potrebno je točno informirati građane i javnost.

Gradnja ovih garaža čekala se desetljećima. Mi smo se s velikim problemima uhvatili u koštac, riješili ih i započeli gradnju ovih garaža, vrlo važnih za naše građane.

Sve kapitalne investicije, uključujući izgradnju navedenih garaža, uključene su u gradski proračun Grada Splita na posebnim stavkama, u skladu s važećim zakonom i procedurama javne nabave.

Proračunska dokumentacija jasno pokazuje planirano izvođenje ovih radova i predviđene izvore financiranja putem vlastitih sredstava i povoljnih kreditnih linija razvojnih ili komercijalnih banaka – s obzirom na dinamiku radova, tj. kada radovi napreduju do razine kada ih je potrebno platiti. Na prošloj sjednici gradskog vijeća predložen je, i podržan od svih, kredit HBOR-a za realizaciju garaže na Sućidru, i nejasno je zašto nije slično napravljeno i za druge dvije garaža, što bi, vjerujem, bilo jednoglasno prihvaćeno.

Takav način financiranja služi odgovornom upravljanju javnim novcem, sprječavajući nepotrebno i potencijalno neodgovorno zaduživanje, kada to nije apsolutno neophodno. Ugovori su sklopljeni temeljem javnih nabava i proračunskih odluka, a dinamika kreditnog zaduživanja bila je predviđena sukladno razvoju projekta.

Sadašnja gradska vlast, na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Šutom, ima formalnu i zakonsku mogućnost realizirati planiranu kreditnu podršku kad to postane potrebno, čime bi se nastavilo kontinuirano ulaganje u javnu infrastrukturu.

Povlačenje političkih poteza, dizanje smiješnih kaznenih prijava te javno iznošenje tvrdnji o "nepostojanju izvora financiranja" jest dimna zavjesa s kojom Šuta pokušava sakriti barem tri istine: prvu, da je nesposoban voditi grad i da u ovih pet mjeseci nije usvojio ni osnovna operativna znanja o funkcioniranju grada i drugu, da ga politički partneri iz većine ucjenjuju do te mjere da pokušava optužiti mene kako bi izbjegao donijeti odluke koje bi mogle naljutiti nekog od političkih partnera kojima je svašta obećao u kampanji. Treće, proračun koji je u ovom trenutku na snazi u Splitu je Šutin proračun jer je napravljen rebalans kada su poslije izbora gradonačelnik i njegova mutna većina dijelili šakom i kapom novce da sve bude besplatno. Sada kukaju da nema novaca i krive mene.

Tomislav Šuta ima i sukno i škare. I sve preduvjete da se projekti uspješno nastave i završe.

Molim Šutu da napokon počne raditi svoj posao. Ako to nije u stanju, neka prestane kmečati i napusti funkciju kojoj očito nije dorastao. Stručnjak takvog kalibra uz pomoć vertikale, ovakve probleme riješi za dvije minute, zar ne?", poručio je Puljak.

