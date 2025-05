Puljak: "Šutu smo jedva smijenili iz Vodovoda"

Danas je u Index Studiju trebalo biti održano sučeljavanje Ivice Puljka i Tomislava Šute, međutim sinoć je iz Šutinog stožera stigao mail u kojem su nas obavijestili da HDZ-ov kandidat neće moći nazočiti sučeljavanju. S obzirom na otkazivanje gostovanja dogovorenog prije šest dana, Ivica Puljak je sam gostovao u Index Studiju.

Iako je gospodin Šuta potvrdio svoj dolazak na sučeljavanje, večer prije je bez ikakvog opravdanja otkazao svoj dolazak, pa smo ga na ovaj način odlučili nadomjestiti.

Gospodine Puljak, vi ste već stari gost u našem studiju. Kako vam je sjediti uz gospodina Šutu?

- Ja sam zaista očekivao da će se pojaviti, ne znam koji je njegov razlog. Šteta što nije tu.

Sada je ipak novo miješanje karata u drugom krugu. U prvom krugu ste pobijedili, ali ste vrlo na vagi što se tiče Gradskog vijeća. Vas je 11, a i da vam se priključi SDP, i dalje imate 15 ruku i fali vam jedna ruka.

- Takva je situacija već bila. Mi ćemo sada ponuditi svima koji nisu Kerum i HDZ i ja sam siguran da će to ostali podržati. Kerum i HDZ idu zajedno, još je Kerum rekao da Most ne dolazi u obzir, čime ne mogu imati većinu.

Kerum je dosta grubo kritizirao Most, dakle oni su sami s HDZ-om. Toga se i mi bojimo, da će se vratiti onaj nered koji smo mi počistili. Od tvrtki i institucija pa do podijele plijena. Mi smo sve to počistili i zaista bi bilo pogubno za grad da se to vrati. Izlaznost je bila jako mala u Splitu i zato postoji ozbiljna mogućnost da će se to vratiti.

Kako se vi nosite s ovim optužbama, gospodine Šuta? Gospodin Šuta se odlučio braniti šutnjom, u skladu sa svojim prezimenom.

Gospodine Puljak, kako komentirate izjavu SDP-ovca Matijevića u izbornoj noći?

- Kada se vide brojevi, jedino smo mi narasli, dok su svi ostali pali. Čak i HDZ. Razlika između mene i Šute je veća nego kada smo izašli 2021. tako da mislim da će se to i sada dogoditi. Imali smo jednu većinu s Mostom, i mislim da će se i to ponoviti. Razumijem frustracije Matijevića jer nakon izbora ima manje i više zadovoljnih, ali se dogodilo da smo na kraju uspostavili suradnju s SDP-om i zahvaljujem tu šefu stranke Hajdašu Dončiću i političkim veteranima na tome.

Da imate većinu u Vijeću, je li moguće da bi predsjednik Vijeća bio Matijević?

- To ćemo zajedno odlučiti.

Govorili ste o neredu u Splitu koji ste zatekli. Kad sam pitao to Keruma, on je demantirao da se dijelio plijen u Splitu. Vi ste rekli da je u svemu tome svoje prste imao i Šuta, u Vodovodu.

- Njega nema tu sad, ali...

Ma ima ga, tu je.

- On je imao karijeru tipičnog HDZ-ovca. Prvo se nakon fakulteta zaposlio u Poreznoj upravi, a brzo postao i direktor. Onda je došao na čelo Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, možda jednog od najvažnijih projekata u Dalmaciji. Taj projekt nije ni zaživio.

U tom bi se centru deponirao otpad iz velikog dijela Splitsko-dalmatinske županije gdje trenutno ima jako velikih problema. Gospodin Šuta je tu držao važnu funkciju.

- Tako je, a nije napravio ništa. Nakon toga je postao direktor Vodovoda i kanalizacije. On, u njegovom mandatu su se odobrila neka sredstva za Split, ali on nijedan projekt nije doveo do kraja. Je, jedan mali. Ostalih šest projekta nije uspio privesti kraju, a natječaji su mu stalno padali. Bilo je i pitanje zato propadanja novaca, riječ je o 300 milijuna eura. Onda smo mi smijenili Šutu, jedva je otišao s funkcije, nije ga se dalo maknuti, čak smo išli i na sud. Čak su i Kerumovi rekli da daju svoj mandat na raspolaganje, ali smo na kraju uspjeli.

Gospodine Šuta, kako reagirate da ste HDZ-ov uhljeb? I dalje se brani šutnjom, pa ćemo mi prijeći na drugu temu.

Naime, u Splitu je jako mala izlaznost.

- U cijeloj Hrvatskoj je pala izlaznost, možda je i do zasićenosti jer smo imali tri izbora prije ovih u godinu dana. Uz to, percepcija je dijela da ću ja biti gradonačelnik, a drugi dio misli da se ništa neće promijeniti. Međutim, demokraciju treba braniti - izađite na izbore,bez obzira koga odabrali. Kad ne izađete na izbore, teško je nešto kritizirati.

Kako tumačite da u Splitu građani nisu dva puta odabrali istog gradonačelnika?

- Da, ako budem izabran, ja ću biti prvi. Ja vjerujem da je važan kontinuitet. Mi smo projekt Žnjana dovršili u godinu dana, zaista izgleda veličanstveno.

Naša novinarka Lukrecija Žderić je pitala građane u Splitu kakav im je Žnjan pa su bili komentirali da je super, ali su pitali kada će šetnica do Stobreča, pa bi to bio jedan Lungomare.

- Lungomare će zaista biti dovršeno, to će biti šetnica od tri kilometra.

Kakve su reakcije ljudi?

- Oduševljeni su, ljudi puno pričaju o tome. Ja sam im rekao da ne gledaju slike, neka dođu tamo i vide koliko je to veliko i prostrano. Površina plaže je povećana četiri puta. Imamo košarku, nogomet, nadstrešnice, tri restorana, 1000 parkinga, šest kafića... Mi smo to napravili za građane.

To je bilo vrijedno 46 milijuna eura - 10 smo dali mi u Splitu, 14 milijuna smo dobili iz EU, a 22 iz kredita Europske investicijske banke, što je najbolji kredit koji možete dobiti na tržištu. Jedno vrijeme se HDZ hvalio da su oni našli novce, a ja kažem da su to sve dali građani. Mi političari nikada ne smijemo reći da smo to napravili mi, nismo mi, već građani.

Čuo se komentar da ste "zadužili i naše unuke".

- Ja im kažem da izbace neki od projekta koji ne bi financirali. Naravno da mi tražimo novce EU, ali tih bespovratnih projekata nema beskonačno mnogo. Mi ove projekte radimo za našu djecu i unuke. Do kraja godine ćemo napraviti dva vrtića iz tih novaca, time će sva djeca imati mjesta u vrtićima, čak i u jaslicama.

Još je jedno pitanje bilo vezano uz dvoranu na Sućidru i problema s parkingom tamo.

- Dvorana će biti gotova do proljeća iduće godine. Što se tiče parkinga, evo primjera. Mi smo naslijedili jedan projekt parkinga baš tamo, ali je bivši gradonačelnik odustao od toga jer je 400 metara kvadratnih u povratu i to jednom Kerumovom vijećniku. Naši pravnici su rekli da ne odustanemo, već da ga revitaliziramo, a ako sud to vrati, mi ćemo njih obeštetit kako sud kaže.

Mi smo taj projekt doradili, stavili smo i igralište i tržnicu, reciklažno dvorište, a sad je čak došao vlasnik da želi da se zabrane radovi. Nadamo se da se to neće dogoditi. Garažu koju gradimo radimo za građane, vidi se sad kako mi radimo, za građane, a kako rade Kerumovi, za interese vlastititih vijećnika.

Još je jedno pitanje građana - jedan je gospodin rekao "da će ostariti, ali neće doživjeti gradnju Vukovarske ulice".

- Gradnja ulica u Splitu je skoro pa nemoguća misija jer su zakoni takvi da zahtijevaju da se svi sudski procesi dovrše prije nego što se krene graditi, a na puno lokacija se ljudi tuže. Mi smo predlagali da se sagradi cesta, a kad se procesi riješe, ti ljudi će se obeštetiti. Sad bi se Šuta hvalio da je to bila njegova ideja...

Gospodine Šuta, je li ovo vaša ideja?

...

- Ja se nadam da će vlada promijeniti zakon. Naš grad zaostaje u razvoju baš zbog toga.

Puljak o mostu između Splita i Kaštela

- Ovih dana je raspisan natječaj za oblikovno rješenje. Vjerojatno će se taj most sagraditi, ali mi moramo ozbiljno sjesti s Hrvatskim cestama i vidjeti kako će se promet riješiti.

Sada ćete napokon dobiti novi izlaz s autoceste, ali će i tu biti velikih gužvi. Kako to kanite riješiti?

- To je posljedica višegodišnjeg zanemarivanja, Split možda ima i najgoru infrastrukturu što se tiče ulaza i izlaza u grad. Što se tiče izlaska i ulaza u trajektnu luku, mi smo raspisali natječaj, dali projekt Hrvatskim cestama i sad su zaključili da je to dobro tehničko rješenje. Nadam se da ćemo u naredne četiri godine to i riješiti.

To sve super zvuči, ali morate osvojiti drugi mandat. Gospdin Brkić, sjećam se komentara, na upit o koaliciji je rekao da "ne želi o tome pričati". Hoćete li moći na istu stranu sa suradnicima s kojima ste polemizirati?

- Ma mislim da hoćemo, svi ćemo sjesti, mislim da su nam planovi isti, samo su prioriteti različiti. Primjerice, siguran sam da će svi podržati gradnju novih garaža u Splitu, pa se nadamo da će ih biti novih 20-ak. Ideja gradnje nije da ljudi kupe nove automobile, nego da ih spustimo ispod zemlje, a da gornje dijelove oslobodimo za parkove i igrališta.

Vjerujemo da će borba između gospodina Šute, ovim putem ga pozdravljamo, i vas biti jako tijesna. Ankete pokazuju 46,2 posto, a Šuta 44,4 posto. Zanimljivo je da je vaša razlika na razini statističke pogreške. Smatrate li relevantnim ovakve rezultate?

- Šuta je u koaliciji, a s obzirom na to da je izlaznost bila tako mala, onda se i dogodila njegova velika podrška. No, ovo je borba za Split i za javni interes. Mi ljudima govorimo, podsjetite se kako su izgledali podrumi Dioklecijanove palače, Hrvojeva ulica, kako su svugdje bili štekati... Mi smo zaista uveli reda u grad. Lako je pričati što će oni, ali je teško realizirati projekte.

Sve smo projekte napravili i sad nas čekaju drugi problemi, od kojih je jedan i priuštivo stanovanje. No, točno znamo kako - sagradit ćemo možda čak i 1000 stanova za najam, 600 na Brodarici.

To je dosta atraktivna lokacija.

- Nije loše sagraditi stanove bliže centru jer tako revitalizirate centar. Tristotinjak će stanova pak biti na ruralnim dijelovima, a mi se nadamo da će početkom iduće godine krenuti projektiranje.

Rekonstrukcija Poljuda

- Neko vrijeme smo razgovarali o strategiji pa zaključili da ćemo Poljud obnoviti minimalno koliko treba, jer novce koje smo zahtijevali od vlade bismo uložili u Kamp Hajduka, a ostatak bismo iskoristili za novi stadion na Brodarici, za oko 30.000 gledatelja.

Moram vam ponovno postaviti ovo pitanje - osjećate li kao predstavnik većinskog vlasnika Hajduka krivnju za neuspjehe kluba?

- Krivo mi je što Hajduk nije prvi, ali idemo u novu sezonu, a navijači su ti koji upravljaju klubom. Politika se maknula iz Hajduka, s time se krenulo čak i za vrijeme Keruma i mislim da je to tako dobro. Treba depolitizirati još jednu razinu hrvatskog nogometa, a to je HNS. Tu vlada HDZ, i inače svugdje gdje ima novaca tu vlada HDZ.

Hoće li Hajduk biti prvak za vrijeme vašeg drugog mandata?

- Ja se nadam da hoće.

Vi ste isforsirali izbore za Vijeće, a građani vas nisu kaznili, već su vas nagradili. Planirate li to napraviti i ovaj put?

- Nije dobro da idemo ponovno na izbore. Mi smo u fazi kada smo pripremili puno projekata, i definiraju se prioriteti. Siguran sam da ćemo ponovno sjesti sa svojim partnerima i krenut ćemo u realizaciju.