Puljak Šuti: "Ovo nije naš, već vaš proračun, jer ste već imali jedan rebalans"

Marijana Puljak je tijekom 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita postavila pitanje o Šutinoj, kako je naziva, ucjeni da će, ako vijećnici ne podrže rebalans proračuna, eventualne posljedice snositi Ivica Puljak, bivši gradonačelnik Grada Splita.

"Ovo nije naš, već vaš proračun, jer ste već imali jedan rebalans. Govorite da smo se bavili kupovanjem glasova, kupovanjem glasova i izbora ste se bavili vi jer ste podijelili milijune za razno-razne besplatne stvari i sada vam nedostaje novaca za projekte koje smo vam ostavili. Vi ste u gabuli i problemu, sve državne institucije trebale bi provjeriti ima li ovdje elemenata kaznenog djela jer ovo je prvi put da jedna stranka ili čelnik organizacije političke stranke prijeti vijećnicima. Genijalno! Ne znam je li vaš predsjednik stranke ovo čuo, u javnosti ste crno na bijelo pokazali kako se inače ponašate 'ispod stola', kako vaše partnere držite za gušu, da ne kažem neku goru stvar, tako što im opraštate kaznene prijave", rekla je Puljak i napomenula da je on dužan prijaviti eventualna kaznena djela.

Šuta je Puljak pitao da mu obrazloži što brod bivšeg dogradonačelnika Antonija Kuzmanića stoji u Brodosplitu.

"Gospođo Puljak vi ste povijest, imali ste priliku mijenjati stvari, ali samo ste ih na gore promijenili. Da, rebalans proračuna koji je pred nama apsolutno nema nikakve veze s onim stavkama s kojima sam izašao pred gradske vijećnike, osigurana su sredstva koja se mogu isplaćivati za sve stvari koje sam predložio kao gradski vijećnik. Da javnost još jednom upoznam: vi ste bili dužni u trenutku donošenja odluka, kao siva eminencija prošle gradske vlasti, voditi računa je li u svakoj proračunskoj stavci postoje rezervirana sredstva. Ona nisu postojala, a potpisivali ste ugovore, davali naloge. Cilj je isključivo da se ovo tehnički ispravi, međutim vi snosite odgovornost", odgovorio je Šuta.