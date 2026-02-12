Puljak Šuti: "Imate li hrabrosti dirnuti u noćne klubove u staroj gradskoj jezgri?"

Saborska zastupnica i predsjednica stranke Marijana Puljak oštro je reagirala na izjave splitskog gradonačelnika Tomislava Šute vezane uz mogućnost ograničavanja prodaje alkohola, poručivši da je riječ o „vrhuncu političkog bezobrazluka”.

Puljak je na društvenim mrežama komentirala najave zakonskih izmjena koje bi gradovima omogućile jasnije reguliranje prodaje alkohola, ali i rada noćnih klubova u starim gradskim jezgrama.

„Nitko ranije nije tražio izmjene? Molim?!”

Puljak se osvrnula na gradonačelnikove izjave iznesene u emisiji na RTL-u.

„Večeras na RTL-u kaže da nitko ranije nije tražio izmjene zakona od Vlade kako bi grad mogao sam ograničiti prodaju alkohola. Molim?! Kako vas nije sram to izgovoriti?”, napisala je Puljak.

Naglasila je da je bivša gradska vlast, kako tvrdi, još ranije upozoravala na nedostatak zakonskih ovlasti za ograničavanje noćnog točenja alkohola u staroj gradskoj jezgri.

„Izmjene zakona predane su u lipnju”

Puljak tvrdi da su konkretni prijedlozi već u saborskoj proceduri.

„U lipnju sam osobno u saborsku proceduru predala izmjene Zakona o trgovini i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, upravo zato da gradovi dobiju jasne ovlasti. I to ne samo oko prodaje alkohola, nego i oko dozvola za rad noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri”, navela je.

Dodala je da je, kako kaže, gradonačelnika više puta upozorila na predložene izmjene te predlagala da ih podrži u Saboru.

„Prijedlozi postoje, na dnevnom redu Sabora. Crno na bijelo. A danas slušamo da nitko ništa nije tražio. Besramna laž”, poručila je.

Pitanje o regulaciji noćnih klubova

Puljak je gradonačelniku uputila i izravno pitanje vezano uz noćne klubove u povijesnoj jezgri.

„Hoćete li se jednako glasno zalagati i za drugi zakon koji je već u proceduri, a koji gradu daje mogućnost da regulira rad noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri?”, upitala je.

U objavi je problematizirala i potencijalni sukob interesa, navodeći da je bivši čelnik splitske Porezne uprave, kojeg povezuje s HDZ-om, zaposlen u tvrtki koja posluje s noćnim klubovima u jezgri.

„Želite li zaista uvesti red ili su vam interesi važniji od reda u staroj gradskoj jezgri?”, zaključila je Puljak.