Puljak: "Šuta vraća usluge bespravnim graditeljima. Poljoprivreda je dimna zavjesa"

Saborska zastupnica i predsjednica stranke Centar, Marijana Puljak, oštro je reagirala na izjavu gradonačelnika Splita Tomislava Šute, koji je u emisiji Nove TV najavio kako će „omogućiti pristup poljoprivrednim parcelama“ u Park-šumi Marjan.

Puljak tvrdi da se iza takve odluke skriva pokušaj pogodovanja bespravnim graditeljima, koje je gradonačelnik, prema njezinim riječima, pogrešno nazvao „marjanskim težacima“.

– Iza te priče o ‘poljoprivredi’ krije se jasna namjera pomoći im da učvrste svoje pozicije i izbjegnu uklanjanje nelegalnih građevina na Marjanu. Poljoprivreda je samo dimna zavjesa, a cilj je betonizacija Park-šume – poručila je Puljak.

Dodala je kako gradonačelnik umjesto da štiti javni interes, vraća dugove onima koji su devastirali Marjan, te najavila da će stranka Centar pokrenuti tematsku sjednicu Gradskog vijeća posvećenu bespravnoj gradnji na tom području.

– Poduzet ćemo sve političke i pravne korake kako bismo spriječili bilo kakvo odstupanje od zakonske zaštite – naglasila je Puljak.

Zaključila je kako Marjan pripada svim građanima Splita, a ne „maloj skupini ljudi koja ga želi pretvoriti u svoje privatno naselje“.

– Ako gradonačelnik ne zna štititi Marjan, štitit će ga građani – poručila je.