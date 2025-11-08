Close Menu

Puljak: „Split je pokazao da mu se nosi bila boja“

„Split je danas pokazao da mu se nosi bila boja. Pobijedio je građanski Split, pobijedili su pristojni, normalni ljudi, građani koji su jasno poručili da u ovom gradu nema mjesta mržnji i nasilju. Čestitam svima koji su ostali mirni, razumni i dostojanstveni, jer treba imati hrabrosti ostati civiliziran, a ne pognuti glavu kad nam se ovakva atmosfera 'unosi u facu'“, poručila je saborska zastupnica i gradska vijećnica Centra Marijana Puljak
Marijana Puljak

„Split je danas pokazao da mu se nosi bila boja. Pobijedio je građanski Split“, poručila je saborska zastupnica i gradska vijećnica Centra Marijana Puljak, komentirajući slab odaziv na prosvjed u organizaciji Torcide, koji je jutros održan na Rivi, ali i velik odaziv građana kontraprosvjedu, isticanjem bijelih plahti i majica na prozorima i balkonima.

„I dalje vjerujem da naš grad voli sve svoje goste, građane svih boja, nacionalnosti i vjera. I mislim da se to sada i pokazalo. Ovaj prosvjed, po onome kako se najavljivalo koliki će biti, zapravo, nije uspio. Pobijedili su pristojni, normalni ljudi, građani koji su jasno poručili da u ovom gradu nema mjesta mržnji i nasilju. Čestitam svima koji su ostali mirni, razumni i dostojanstveni, jer treba imati hrabrosti ostati civiliziran, a ne pognuti glavu kad nam se ovakva atmosfera 'unosi u facu'“, rekla je Puljak, dodajući kako je Split danas pokazao da ima snagu i zrelost oduprijeti se ekstremima te da je ulice grada preuzela tiha većina, ljudi koji žele mir, red i pristojnost.

Prosvjed je komentirao i gradski vijećnik Centra Igor Skoko, koji je ocijenio da se na Rivi skupila šačica crnokošuljaša, unatoč mahnitoj propagandi.

„I slutio sam da će Split danas pokazati da je tolerantan i otvoren grad, ali svejedno sam ponosan. Ipak, ostaje nam za vidjeti što će gradonačelnik Tomislav Šuta, kao predsjednik HDZ-a Split, napraviti sa svojim partijskim drugovima koji su nedvosmisleno podržali sramotni, nasilni ispad huligana prema grupi djece i folkloraša“, upozorio je, aludirajući na Jakova Ćaletu, Tonija Piplicu, Stipu Čogelju i Ivanu Zelić.

