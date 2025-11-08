Puljak: „Split je pokazao da mu se nosi bila boja“

„Split je danas pokazao da mu se nosi bila boja. Pobijedio je građanski Split“, poručila je saborska zastupnica i gradska vijećnica Centra Marijana Puljak, komentirajući slab odaziv na prosvjed u organizaciji Torcide, koji je jutros održan na Rivi, ali i velik odaziv građana kontraprosvjedu, isticanjem bijelih plahti i majica na prozorima i balkonima.

„I dalje vjerujem da naš grad voli sve svoje goste, građane svih boja, nacionalnosti i vjera. I mislim da se to sada i pokazalo. Ovaj prosvjed, po onome kako se najavljivalo koliki će biti, zapravo, nije uspio. Pobijedili su pristojni, normalni ljudi, građani koji su jasno poručili da u ovom gradu nema mjesta mržnji i nasilju. Čestitam svima koji su ostali mirni, razumni i dostojanstveni, jer treba imati hrabrosti ostati civiliziran, a ne pognuti glavu kad nam se ovakva atmosfera 'unosi u facu'“, rekla je Puljak, dodajući kako je Split danas pokazao da ima snagu i zrelost oduprijeti se ekstremima te da je ulice grada preuzela tiha većina, ljudi koji žele mir, red i pristojnost.

Prosvjed je komentirao i gradski vijećnik Centra Igor Skoko, koji je ocijenio da se na Rivi skupila šačica crnokošuljaša, unatoč mahnitoj propagandi.

„I slutio sam da će Split danas pokazati da je tolerantan i otvoren grad, ali svejedno sam ponosan. Ipak, ostaje nam za vidjeti što će gradonačelnik Tomislav Šuta, kao predsjednik HDZ-a Split, napraviti sa svojim partijskim drugovima koji su nedvosmisleno podržali sramotni, nasilni ispad huligana prema grupi djece i folkloraša“, upozorio je, aludirajući na Jakova Ćaletu, Tonija Piplicu, Stipu Čogelju i Ivanu Zelić.