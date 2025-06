Puljak se javio iz CERN-a, komentirao Šutu: "Po cijele dane plače. Da Kaštela (HDZ) vrate Čistoći pola milijuna eura, firma bi bila u plusu"

Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak, koji trenutačno boravi u CERN-u, oglasio se na društvenim mrežama i komentirao recentna zbivanja u Splitu. Tako se oglasio i u vezi poslovanja komunalne tvrtke Čistoća.

"Ovih dana sam u CERN-u, vraćam se svom temeljnom poslu - znanosti. I kad nakon cijelog dana ispunjenog raznim diskusijama o elektromagnetskim kalorimetrima, novim akceleratorima, budućnosti fizike čestica, upotrebi umjetne inteligencije u potrazi za novim fenomenima, kvantnom računarstvu i kvantnim senzorima, dođem doma, pogledam malo što se događa u svijetu i u Splitu.

Vidim da se svijet komplicira, barem ovaj nerazumni dio.

A u Splitu vidim da novi gradonačelnik samo plače. Danas je tema bila Čistoća i posjeta ministra Fuchsa. Nemam baš namjeru biti komentator zbivanja u Splitu, ali moj znanstveni mozak ne može baš tako lako prijeći preko neistina, iskrivljenih informacija, insinuacija, u biti svega onoga što HDZ-ovci radi svaki dan. Njima je to “business as usual”, a ja se nikako ne mogu naviknuti da ljudi mogu toliko lagati, a mediji onda sve to prenesu kao činjenice, bez da ih provjere u 15 sekundi googlanja, ili da pitaju ChatGPT ili Perplexity.

Zato ću ovdje samo navesti par brzih detalja, samo eto da ostane zapisano.

Čistoća:

- Kaže gradonačelnik da je firma u minusu 400 000 tisuća EUR-a. A nije spomenuo da je grad Kaštela, u kojemu je, gle čuda, na vlasti HDZ, dužan Čistoći 500 000 EUR-a. Samo da oni vrate drug, firma je u plusu. Pored toga, Čistoća je u zadnje 4 godine uložila 8,5 milijuna EUR-a u novu tehnologiju i ljude na terenu (plaće su povećane u prosjeku za 700 EUR).

- Usput, gradonačelnik je zahtijevao od svih direktora da daju svoj mandat na raspolaganje, što su svi i napravili. Ali on svoj mandat kao direktor Vodovoda i kanalizacije nije dao meni na raspolaganje, nego sam ga morao acetonom odlijepiti od fotelje. I firmu je ostavio u minusu, s dugovima za plaće, koje je podigao bez konzultacije sa skupštinom.

- Kao vršitelja dužnosti novog direktora postavio je svog kolegu iz HDZ-a, koji je zaposlenik Čistoće. Pazite sad: taj gospodin je bio odgovoran za postavljanje i čišćenje SVIH polupodzemnih kontejnera u gradu. HDZ-ovci su te polupodzemne kontejnere iscipelarili do krajnjih granica, svaki dan pisali kako smrde, kako se ne prazne, a za sve to je bio odgovoran ovaj gospodin, koji je sada novi direktor. Koja karma.

- Najveći kritičar Čistoće je novi gradski vijećnik, predsjednik kotara Plokite. Po cijeli dan govori kako ti polupodzemni kontejneri smrde, ne čiste se i ne prazne redovno. A istina je sljedeća: taj isti gospodin, zajedno s novim v.d. direktora je odabrao sve lokacije polupodzemnih kontejnera u kotaru Plokite, a ovaj novi direktor je bio zadužen za njihovo pražnjenje i čišćenje. Dakle, nisu to radili dobro, a kritizirali su nas. Da bi sada oni to sve preuzeli.

- Najluđe od svega je kad novi gradonačelnik spominje Karepovac. Da su on i Županije napravili Lećevicu kad su obećali (pa čak i par godina kasnije), Karepovac bi odavno bio zatvoren i ne bi ga niti spominjali.

Ministar Fuchs i osnovne škole:

- Danas je Banovini bio ministar Fuchs s delegacijom. I propisno iskritizirao nas, bivšu vlast. A onda gradonačelnik dodao kako smo očajni u povlačenju europskih sredstava.

- Istina je ovo: mi amo ministarstvu prije skoro godinu dana poslali na odobravanje 14 projekata proširenja škola. Ministarstvo nije odgovaralo mjesecima, jer se nije ekipiralo za taj projekt. Mi to nismo kritizirali, jer smo imali razumijevanja da nije ni njima lako pronaći ljude za taj posao. Zbog kašnjenja Ministarstva u odobravanju projekata, samo Ministarstvo je produžilo rok i tek nam prije par tjedan poslalo odobrenja za nastavak tih projekata

- Čim smo dobili odobrenja mi smo projekte nastavili, najbrže što smo mogli.

- I sada Ministar dođe u Split i onda suptilno kritizira nas za svoj nerad. Doduše, iz ovog što je izašlo u medijima mi se čini kao da Ministar nije bio previše kritičan, jer je svjestan da je on kriv, nego da su lokalni HDZ i gradonačelnik malo pretjerali i počeli plakati nad sudbinom, da bi unaprijed opravdali ako ne uspiju proširiti škole i uvesti jednu smjenu.

Centar za autizam:

- Mi smo ostavili idejno rješenje novog Centra za autizam na Firulama, kraj Centra Juraj Bonači, i bit će mi jako drago ako se taj projekt nastavi i realizira.

Eto, malo sam se raspisao kasno navečer. Cijela poruka novom gradonačelniku je da prestane plakati i da se uhvati posla. Stvari se neće napraviti same od sebe, treba nešto i raditi", stoji u njegovoj objavi na Facebooku.