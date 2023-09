PULJAK RAZOČARAN "Žalosti me kada se oko upisa koriste djeca s poteškoćama u razvoju i otkrivaju njihovi identiteti"

Na današnjoj konferenciji za medije splitski gradonačelnik Ivica Puljak osvrnuo se i na najavu izgradnje novih vrtića.

- Otvorili smo 11 novih skupina, jasličkih i vrtićkih, radimo na gradnji dvaju novih vrtića. Ovih dana ćemo raspisati natječaj za gradnju vrtića na Pujankama s dvoranom, novi vrtić na Kili, to su dva velika samostojeća vrtića kao što je ovaj ovdje. Zatim ćemo napraviti manji vrtić gdje je bila tržnica na Mertojaku i proširit ćemo vrtićke kapacitete u Žrnovnici. Imamo najavu otvaranja nekoliko manjih privatnih vrtića što znači da ćemo i dalje raditi na proširenje kapaciteta i poboljšanju stanja.

Našli smo načine da se otvore nove skupine reorganizacijom skupina, na neki način vrtići rade popodne pa smo to zajedno reorganizirali, a nismo narušili pedagoške standarde. Omogući smo i zaposlili više od 30 trećih odgajatelja za djecu u poteškoćama u razvoju, njihov broj je puno veći nego ikada prije. Zašto me žalosti kada se koristi kada se koriste djeca s poteškoćama u razvoju i otkrivaju njihovi identiteti da bi se stvarala potpuno kriva slika kako izgledaju procesi upisa u vrtiće. Nikad to nije bilo nego ove godine.

Puljak tvrdi da situacija s upisima nikada nije bila bolja nego ove godine.

- Prije 5-6 godina se promijenio pedagoški standard . On je sad puno čvršći nego prije, prije je bio puno relaksiraniji. Kada se standard učvrstio onda je dio djece ostao bez mjesta, a sada se situacija značajno popravila.

Procjenu upisa djece u vrtić vrše stručne službe, one ocjenjuju na koji način se djeca mogu integrirati u skupine. Mi smo svoje zakonske obveze ne samo ispunili nego i proširili, bez obzira na zaposlenost roditelja i prebivalište upisali smo svu djecu stariju od tri godine.