Puljak: "Razbacivali su se dok nisu potrošili sve, a sad sam im ja kriv"

Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak oglasio se na društvenim mrežama nakon što je, kako navodi, aktualni gradonačelnik Šuta protiv njega podnio prijavu Ministarstvu financija zbog navodne fiskalne neodgovornosti. Puljak tvrdi da je riječ o politički motiviranom napadu te uzvraća optužbama na račun gradske vlasti i načina na koji upravlja proračunom.

"Kad me napadnu HDZ-ovci, moram reagirati"

Puljak poručuje da se inače ne osvrće svakodnevno na političke prepirke, ali kaže da je ovaj put morao odgovoriti. "Ne komentiram politiku svaki dan, ali moram kad me napadnu HDZ-ovci i slični, kojima sve što su u životu postigli ovisi samo i isključivo o tome što su članovi te organizacije", napisao je.

U nastavku ističe da ga je gradonačelnik Šuta prijavio zbog, kako kaže, optužbe da tijekom mandata nije racionalno koristio javni novac. "Naime, gradonačelnik Šuta me tužio Ministarstvu financija za fiskalnu neodgovornost. To je optužba da nisam racionalno koristio javni novac", navodi Puljak.

Optužbe oko Žnjana: "Prijavio nas je, a sada prima nagradu"

Posebno ga je, tvrdi, zasmetala situacija vezana uz projekt Žnjan. Puljak kaže da je Šuta primio nagradu za projekt čije je financiranje ranije osporavao. "Isti taj gospodin Šuta, sinoć je primio nagradu za najbolje turističko ulaganje prošle godine, u projekt Žnjan. Primio je nagradu za projekt koji je aktivno sabotirao", piše Puljak.

Dodaje da je Šuta ranije prijavio Grad istom Ministarstvu financija upravo zbog financiranja tog projekta. "Čak nas je prijavio istom tom Ministarstvu financija za fiskalnu neodgovornost oko financiranja Žnjana. A sada je on primio nagradu za isti taj projekt", ističe bivši gradonačelnik.

Rebalans proračuna i "besplatne" usluge

Puljak u objavi tvrdi da je aktualna vlast već napravila rebalans proračuna koji je, kako kaže, značajno promijenio ranije planirane stavke. "Gospodin Šuta je… već donio jedan rebalans proračuna, gdje je prepisao cijeli naš proračun i dodao puste novce, za takozvane 'besplatne' usluge", navodi.

U istom kontekstu optužuje gradsku upravu da sada, nakon tih odluka, upozorava na manjak sredstava. "Da bi sada plakao, jer nema novaca za projekte garaža, plaće zaposlenicima, javni gradski prijevoz i slično", tvrdi Puljak.

"Pare za poklone bile su pare za garaže"

Bivši gradonačelnik zaključuje da su se proračunska sredstva, po njegovu mišljenju, trošila neodgovorno, a krivnja se sada prebacuje na njega. "Razbacivali su se dok nisu potrošili sve, a sad sam im ja kriv", poručuje.

Konkretno ističe da su sredstva preusmjerena sa stavki koje su bile namijenjene infrastrukturnim projektima u gradskim četvrtima. "Te pare za njihove 'besplatne' poklone su bile pare za kvartovske garaže", napisao je.

Puljak je objavu završio ironičnom opaskom, sugerirajući kako bi cijeli njegov komentar mogao stati u jednu rečenicu: "Ovaj moj tekst je slobodno mogao biti i samo ovo: '#Onokad vas neki HDZ-ovac prijavi za fiskalnu neodgovornost!'"