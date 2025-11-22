Puljak optužuje Šutu za ucjene oko rebalansa: "Ako ne znate voditi Split bez zastrašivanja, odstupite"

Saborska zastupnica i gradska vijećnica u Gradskom vijeću Splita Marijana Puljak optužila je gradonačelnika Tomislava Šutu da prijetnjama i pritiscima pokušava osigurati podršku za rebalans proračuna. U objavi na društvenim mrežama navela je kako je Šuta ostvario ranije izrečenu prijetnju da će bivšeg gradonačelnika Ivicu Puljka prijaviti Ministarstvu financija ako rebalans ne bude izglasan, što Puljak ocjenjuje političkom ucjenom.

Puljak podsjeća da je Šuta uoči sjednice Gradskog vijeća poručio kako će, u slučaju da vijećnici ne podrže rebalans, podnijeti prijavu zbog navodne povrede fiskalne odgovornosti, odnosno ugovaranja infrastrukturnih projekata bez osiguranih sredstava. "I evo, čovjek dao i čovjek održao riječ. Ako ništa, konzistentan je", poručila je Puljak, dodajući kako Split, prema njezinim riječima, "danas ima gradonačelnika koji prijeti gradskim vijećnicima kaznenim prijavama i koristi državna tijela kao alat pritiska".

U objavi problematizira samu logiku prijetnje, pitajući znači li to da bi prijava nestala da je rebalans izglasan. "Znači… da smo digli ruke, prijava bi nestala? Nestala bi i famozna 'povreda fiskalne odgovornosti bivše gradske vlasti?”, navela je Puljak, zaključujući kako se time prelaze granice političkog djelovanja i upravljanja gradom.

Puljak tvrdi da je riječ o "rebalansu ucjenom" te ga naziva "novim HDZ modelom vođenja grada". Gradonačelniku zamjera i način upravljanja proračunom, tvrdeći da je najprije potrošio sredstva na "besplatne" mjere, a potom proglasio da u gradskoj blagajni nema novca za planirane projekte. Umjesto nastavka već u proračunu predviđenih investicija i osiguravanja kredita "kako je bilo planirano", Puljak smatra da Šuta odgovornost prebacuje na prethodnu vlast.

Na kraju poruke, Puljak je pozvala gradonačelnika na ostavku. "Tomislave Šuta, ako niste u stanju voditi Split bez ucjena i zastrašivanja, ako ne znate nastaviti započete projekte, onda je vrijeme da odstupite", poručila je.