Puljak o pročelnici Đerek: 'Postala je teret. Donio sam odluku o pokretanju postupka o težoj povredi službene dužnosti'

U zgradi Banovine gradonačelnik Splita Ivica Puljak održao je konferenciju za novinare na kojoj je govorio o upravljanju Upravnim odjelom za gradsku imovinu.

- Pozvali smo vas da vam priopćimo najnovije odluke i naše odluke vezane za Upravni odjel za gradsku imovinu i Maju Đerek. Gospođa Đerek postala je teret za ono što mi želimo ispuniti u Splitu tu i za što smo dobili povjerenje građana, i ono što mi radimo od kako smo na vlasti. Zbog toga sam donio odluku o pokretanju postupka o težoj povredi službene dužnosti pred službeničkim sudom u Splitu, s prijedlogom da joj se prekine ugovor o radu, a do tada je gospođa Đerek suspendirana. Meni je nedopustivo mi je da kao gradonačelnik o politikama grada saznajem iz medija i da jedna pročelnica odbija dostaviti dokumente o bilo čemu i bilo kome u ovome gradu. Ja tako nešto u gradu Splitu neću dopustiti.

Mi nastavljamo s istom praksom uvođenjem reda u gradsku imovinu, ali s drugom osobom - kazao je Ivica Puljak.

Puljak smatra da je Đerek izvršila udar na funkciju gradonačelnika i na javno izabranu vlast izlazeći iz okvira svojih ingerencija.

- Nekoliko puta smo ju upozorili da je odluka o kadrovskim i socijalnim stanovima politička odluka. Nekoliko puta smo ju upozorili da naše mišljenje nije onako kako ona prezentira, a ona inzistira na tome da to prvo pošalje javnosti, a onda inzistira da se to uvrsti i o tome raspravlja na Gradskom vijeću. Zamislite kad bi pročelnica za financije poslala odluku da će ukinuti potporu za vrtiće, a da joj mi kažemo da se s time ne slažemo, a ona svejedno to pošalje na GV - nizao je riječi Puljak.

Naveo je da je pročelnica Đerek prekoračila svoje ovlasti pokrenut je postupak za težu povredu službene dužnosti, a do tada je ona suspendirana. Puljak je kazao kako mu pročelnica jučer nije dopustila uvid u dokumentaciju, nakon što je zatražio reviziju slučaja invalida Borisa Rakića. Kazao je i da je Đerek upozorena da se tako ne komunicira u medijima jer se, kako kaže Puljak, s tim skupinama naših građana komunicira s punim poštovanjem.

- Ona se i na to oglušila. Oglušila se i na moj pismeni zahtjev da pažljivije komunicira prema javnosti - naveo je.

Uslijedila su novinarska pitanja.

Prije samo dva tjedna, kada su Đerek i njezina obitelj napadnuti, kazali ste da ona svoju funkciju obavlja savjesno, odgovorno... Što se promijenilo u dva tjedna?

- I dalje stojim iza toga da njezinu obitelj, ali i bilo koga drugog treba zaštiti od napada i nasilja. I dalje stojim iza njenog rada i mi se nikad nismo miješali u stručni rad naših pročelnika i naših službi. Ona se sad počela bavit politikom van svojih ingerencija i ja kao gradonačelnik neću to dopustiti. To je uvod u anarhiju i nered, a nama to ne treba - odgovara.

Novinari su ga upitali i je li istina da je dogradonačelnik Bojan Ivošević dao ultimatum "ili on ili Đerek?"

Odgovor poslušajte u videu...

Hoće li gradonačelnik Puljak dati otkaz pročelnici Đerek? Posted by DalmacijaDanas on Friday, July 28, 2023