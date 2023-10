PULJAK O MOSTU NAD KANJONOM CETINE: "Most od 73 milijuna eura ne smije dobiti dozvolu jer nema vjetrobrane"

"Nad kanjonom Cetine visi autentični hrvatski patent, ljetni most bez vjetrobrana. 73 milijuna eura vrijedan projekt, most sa svim pristupnim cestama koji je trebao spasiti Omiš od nesnosnih gužvi, bit će otpuhan s vjetrom jer se na njemu neće moći voziti za svake jače bure, što znači većinu vremena", upozorila je saborska zastupnica Centra Marijana Puljak na konferenciji za medije, dodajući da su stručnjaci već potvrdili da most ne smije dobiti dozvolu bez vjetrobrana.

Zbog toga će, najavila je, ministru Olegu Butkoviću uputiti zastupničko pitanje. „Želim da pojasni kako su to Hrvatske ceste došle do ljetnog mosta, je li to neki novi patent? Jesu li u projektu planirali vjetrobrane, ako nisu zašto nisu, koliko procjenjuju da će most biti u upotrebi tijekom godine, kolika su mjerenja vjetra u kanjonu Cetine i hoće li most biti siguran ili očekujemo šlepere i autobuse kako lete iznad Omiša, kao što lete stijene s Omiške Dinare po kućama za nevremena“, rekla je zastupnica.

Podsjetivši da već dugi niz godina s grupom građana u građanskoj inicijativi prati obećanja o izgradnji Brze ceste Trogir-Omiš te raznim akcijama upozorava da obećanja o brzoj cesti sežu još od 80-tih godina prošlog stoljeća, Puljak je kazala da je, pročitavši novinski članak o mostu nad Cetinom, mislila da je riječ o prvotravanjskoj šali.

"Djetinjstvo sam provela u Omišu, a svi koji žive na tom području znaju da je Omiš grad bure. Kanjon rijeke Cetine poznat je po buri, ali i svim drugim vjetrovima, jugu, maestralu, tramuntani. Prolazeći preko sadašnjeg mosta, trebate se držati za ogradu da vas vjetar ne odnese. Češći su takvi dani, nego oni bez bure i vjetra. Stoga najava da će svaka malo jača bura zatvarati most, u prijevodu znači da će biti više zatvoren nego otvoren", pojasnila je.

Još je više zabrinjava izjava iz Hrvatskih cesta novinaru Vinku Vukoviću, kojem su na upit hoće li most imati vjetrobrane odgovorili da su proveli „opsežna eksperimentalna istraživanja“ i utvrdili „da je most s vjetrobranom aerodinamički nestabilan“.

"To znači da bi vjetrobran mogao srušiti most. Dakle, most u kanjonu rijeke poznatom po vjetru i orkanskoj buri, valjda najpoznatijoj nakon senjske nije niti projektiran da ima vjetrobrane. Kada su se sjetili da ih stave, utvrdili su da se može srušiti", rekla je Puljak, zaključujući da je argument koji sada koriste, da je "most ionako predviđen da se prvenstveno koristi ljeti" skandalozan.