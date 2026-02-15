Puljak o Dabrovom pjevanju ustaških stihova: "Gdje vam je bila granica dosad?"

Saborska zastupnica Marijana Puljak osvrnula se na kontroverznu snimku bivšeg ministra i saborskog zastupnika Domovinskog pokreta, Josipa Dabre, na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Zbog ovog incidenta, HSLS je zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije.

Puljak je na društvenim mrežama oštro reagirala, ističući da je veličanje ustaštva ozbiljna i neprihvatljiva stvar, no izrazila je sumnju u motivaciju i pravovremenost reakcije Hrebaka.

"Je li se možda osigurala neka nova 76. ruka pa nema više straha od pada koalicije?", upitala je Puljak, dodajući: "Gdje vam je bila granica dosad?"

Puljak je podsjetila na brojne skandale koji su prethodili ovoj situaciji, poput Dabrovih nedavnih gafova, optužbi za kupovinu diplome, kontroverzi oko njegovog ponašanja i brojnih korupcijskih afera unutar HDZ-a. Pitala je, "što se točno sada promijenilo?" i smatra da ako se reakcije temelje na političkoj kalkulaciji, a ne na stvarnoj savjesti, onda to nije moralno djelovanje.

Puljak je završila svoj post s porukom kako je pravi trenutak za reagiranje trebao doći ranije, a ne tek sada, kada je "većina sigurna".