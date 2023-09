PULJAK NAPOKON PROGOVORIO O STATUSU DJECE U VRTIĆIMA "Sva djeca su upisana u vrtiće, ostalo je i praznih mjesta!"

Koliko će od 1.594 mališana za koje su roditelji tražili za upis, u jednu od četiri predškolske ustanove Grada Splita, krenuti od ponedjeljka (a neki već i danas!) u vrtiće, nakon višednevne medijske šutnje napokon je danas sam gradonačelnik Grada Splita, Ivica Puljak.

"Imamo dobru vijest. Sva djeca su upisana u vrtiće. Sva djeca iznad tri godine ostvarial su pravo upisa i to bez obzira na zaposlenost roditelja, čak i bez obzira na prebivalište roditelja, a ostalo je nekoliko i praznih mjesta u našim vrtićima, u privatnim i u javnim, pa ako još netko ima da je ostao bez mjesta neka se javi i osigurat ćemo mjesto svakom djetetu", kazao je Puljak.

Svake godine roditelji muku muče s upisima djece u vrtić, te s velikim očekivanjem iščekuju objave popisa upisane djece koji je do ove godine uredno bio objavljen danima prije početka vrtićke godine, no ove godine s popisom je zapelo, ali evo danas je gradonačelnik Puljak izašao pred javnost sa sjajnim vijestima za sve roditelje!

"Imali smo zakonsku obvezu upisati svu djecu iznad četiri godine, a mi smo uspjeli upisati svu djecu iznad tri godine i to bez da povećavamo grupe u vrtićima bez da narušavamo standard vrtića. Što se jaslica tiče, prošle godine smo u ovom trenutku imali više od 200 neupisane djece, ove godine taj broj je manji od 40 i oni još uvijek imaju otvoren status upisa i kroz rujan ćemo i dalje usklađivati naše kapacitete zajedno s partnerima iz privatnih i vjerskih vrtića. Oni roditelji koji ne mogu čekati da im se osigura mjesto u jaslicama kroz ovaj mjesec rujan, mi ćemo otvoriti mogućnost da im financijski pomognemo kao što smo to radili i prošle godine i naše službe će pripremiti sve te dokumente i kontaktirati te roditelje čim prije", dodao je.

Ove godine je u proračunu Grada osigurano 26,5 milijuna eura za predškolske programe što je za četiri milijuna eura više nego prošle godine.

Tema upisa u vrtiće je postala senzacionalistička

Kazao je i kako ga žalosti činjenica što se djeca na ovaj način koriste u političke svrhe, a čak i na jedan medijski način razvlače ovako javno.

"Žalosti me činjenica što se vrtići i djeca koriste u političke svrhe, a čak i medijski način obrađivanja ove teme da se djeca sa teškoćama u razvoju i da se njihovi podaci iznose u medijije, apsolutno je neprimjeren i čak ispod svake razine i medijske struke, a i politike. Molim sve, naročito političare da se suzdrže od senzacionalizma", kazao je te još jednom naglasio kako su ove godine uspješno upisali svu djecu u vrtićke skupine bez da se anruši pedagoški standard te da Grad ulaže mnogo vipe sredstava iz godine u godinu u poboljšanje pedagoškog standarda.

Kronologija ovogodišnjih upisa

Ukratko, 17. svibnja 2023. predškolske ustanove Grada Splita započele su primati zahtjeve za upis djece za narednu pedagošku godinu. Zahtjevi roditelja za upis djeteta u jednu od četiri predškolske ustanove Grada Splita: DV Marjan, DV Grigor Vitez, DV Radost i DV Cvit Mediterana zaprimali su se do 25. svibnja elektroničkim putem.

15. lipnja splitski gradonačelnik Puljak uz pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Maria Negotića te kolega iz resornog UO predstavio je prve rezultate upisa u jasličke i vrtićke programe predškolskih ustanova grada Splita.

Žalbeni rok je trajao do 10. srpnja.

17. srpnja oglasio se Grad na službenim stranicama: "10. srpnja istekao je rok za donošenje rješenja po žalbama u postupku upisa djece u dječje vrtiće grada Splita. Roditeljima koji su iskoristili pravo na žalbu, tijekom ovog tjedna bit će dostavljana Rješenja, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Ukoliko nije bilo mjesta u programu za kojeg su se roditelji prijavili unutar pojedine predškolske ustanove, žalba nije mogla biti usvojena

Sva djeca koja su ostvarila uvjete bit će upisana u vrtićke programe. Roditeljima čije dijete nije upisano u traženi vrtićki program bit će ponuđeno mjesto u nekom od gradskih, odnosno privatnih ili vjerskih predškolskih ustanova.

Za jasličke programe, zbog znatnog broja dvostrukih prijava u gradske i privatne, odnosno vjerske ustanove, procjenjujemo da će biti dostatno mjesta za upis sve djece koja su ostvarila uvjete, a čija su oba roditelja zaposlena i imaju prebivalište na području grada Splita"; naveli su.

22. kolovoza održana završna press konferencija EU projekta 'Vrtić za suvremenu obitelj' na kojoj je gradonačelnik Ivica Puljak kazao da će konačni rezultati upisa biti poznati do konca prošlog tjedna (do 25. kolovoza), do danas ni slova.

25. kolovoza oglasio se ponovno grad Split kratkim priopćenjem na medije kojeg su objavili i na službenim stranicama navodeći da je 'suradnjom svih predškolskih ustanova i nadležnih gradskih službi, kompleksan proces upisa djece u vrtićke ustanove i programe u završnoj fazi'.