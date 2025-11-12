Puljak: "Najpristojniji HDZ-ovac svih vremena bio je – Ivo Sanader"

Marijana Puljak oglasila se na društvenim mrežama tijekom sjednice Gradskog vijeća Splita, oštro kritizirajući aktualnog gradonačelnika iz redova HDZ-a.
„Pratite li sjednicu Gradskog vijeća Splita? Igra se zove: koliko laži u jedinici vremena može izgovoriti HDZ-ov gradonačelnik, kujući u zvijezde sam sebe, a blateći bivšu vlast“, napisala je Puljak.
U objavi je poručila kako je upravo to „taj pristojni i građanski HDZ u koji se oni svi zaklinju“, zaključivši ironično da je „najpristojniji HDZ-ovac svih vremena bio – Ivo Sanader“.
Puljak je i ranije često kritizirala aktualnu splitsku vlast, prozivajući je za, kako tvrdi, populizam i izostanak konkretnih rezultata.
