Puljak: "Ako mi šutimo, mrak će govoriti umjesto nas"

Bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak oglasio se nakon napada na Srbe u Splitu i Zagrebu te jučerašnjeg prosvjeda u Splitu.

U priopćenju naslovljenom “Jedini put naprijed: razum i humanizam, a ne mržnja i strah” Puljak upozorava na zabrinjavajuću društvenu klimu, pozivajući građane da se suprotstave mržnji, nasilju i manipulacijama kroz vrijednosti razuma, znanosti i humanizma.

Poručio je kako se “razumni i hrabri ljudi moraju oglasiti, jer ako oni šute – mrak će govoriti umjesto nas.”

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Jedini put naprijed: Razum i humanizam, a ne mržnja i strah"

"Ovih dana u Splitu i Hrvatskoj gledamo nešto što bi trebalo zabrinuti svakog razumnog i dobronamjernog čovjeka. Godinama svjedočimo sustavu koji vlast doživljava kao plijen. I to nas je dovelo do društva straha i apatije. Ljiudima na vlasti nije važna ni ideologija, ni vrijednosti, niti itko od nas, nego jedino oni sami sebi. Ali ovaj tekst nije o njima, nego o nama.

Jedini put koja ja vidim dalje je inzistiranje na razumu i humanizmu. To su temelji na kojima smo izgradili moderni svijet i po svaku cijenu ih moramo učvrstiti da bi mogli dalje. Zato kad netko poziva na nasilje ili opravdava mržnju, moramo znati da time ruši same temelje našeg društva – razum i humanizam.

Humanizam ujedinjuje ljude svih boja, rasa, vjera i kultura. Svaki pravi humanist će, ne samo prihvatiti, nego se i boriti, za dobrobit svih ljudi, za njihova prava i to bez obzira na posljedice. Svaki pravi kršćanin će raditi isto. Jer je Isus rekao: “Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.” U ovoj rečenici nema nacija ni boja kože, nego se govori o svim ljudima. Bez razlike.

Razum i znanost su u samoj srži naše civilizacije. Samo razumne odluke, osobne i kolektivne, će nam osigurati prosperitet i bolju budućnost. Naravno, svatko od nas će morati žrtvovati jedan dio svog komfora i mijenjati se. Moderni svijet se strašno ubrzava i često nas zabrinjava i čini nesigurnima. Znanje i razum će nam dati sigurnost i pokazati put naprijed.

Pred nama su ogromni izazovi klimatskih promjena i umjetne inteligencije. Možda i najveći izazovi u povijesti ljudskog roda. U ovom ubrzanom svijetu sve više ćemo se susretati s dilemama koje će odrediti hoćemo li nestati kao čovječanstvo ili ćemo se nastaviti živjeti u najboljem dobu u povijesti te i dalje prosperirati. Ja mislim da hoćemo ako učvrstimo temelje razuma i humanizma, te odluke budemo temeljili na znanosti i znanju.

Sve ovo je posebno važno u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. Mi još snažnije moramo inzistirati na vrijednostima humanizma i razuma, jer nas mnogi vuku u krivom smjeru. Zbog svoje gramzivosti i nezasitnosti koriste strahove običnih ljudi, manipuliraju nama za svoju korist i dobre ljude drže zarobljenima. Svi ti strahovi su utemeljeni na ružnim epizodama iz naše prošlosti, koje su zaista bile strašne i traumatične. Zato nam je teško savladati ih i pronaći ideje koje bi nas vodile naprijed.

Vrijeme je da razumni i hrabri ljudi dignu glas. Da stanu na stranu humanizma i razuma. Jer ako mi šutimo, mrak će govoriti umjesto nas", poručio je Puljak.