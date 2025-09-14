Puhovski: "SDP je postao HDZ 2.0, izbacili su antifašizam iz igre"

Kada vidim SAD, hvata me hrvatski nacionalizam, jer vidim da su naše političarke i političari dva stupnja iznad njihovih, rekao je politički analitičar Žarko Puhovski, komentirajući politički krajolik SAD-a i ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.

Profesor i politički analitičar Žarko Puhovski govorio je na početku razgovora na HRT-u o eskalaciji političkog nasilja u SAD-u.

"Kada gledam američke izbore, hvata me hrvatski nacionalizam, jer vidim da su naše političarke i političari dva stupnja iznad njihovih. Tog primitivizma u Europi nema. Sada je to zaoštreno krvlju koja je prolivena", kazao je.

"Ideja da se nekog ubije zbog njegovih stavova je nešto što se meni i dalje čini neprihvatljivom, ali to u američkoj tradiciji postoji. Imate više od tuceta američkih predsjednika koji su bili mete atentata. Neki od njih su ubijeni", podsjetio je.

"Vođa 'Groypera' Fuentes kaže da je on sljedeća meta"

Puhovski se dotaknuo i ljevice za koju kaže da nije osvijestila što je prava podjela u SAD-u.

"Svaki treći dan u nekoj školi se puca. Taj tip zaoštrenosti je nevjerojatan, a istovremeno - nitko se neće ozbiljno baviti pitanjem oružja, osim dijela ljevice. S druge strane, ljevica si ne postavlja pitanje u čemu je razlika. Više nemate klasnu razliku. Sada imate obiteljske vrijednosti i podjelu crno-bijelo", kazao je.

Pojasnio je kako je Trump uspio integrirati značajan dio Afroamerikanaca na svoju stranu.

"Po mojem mišljenju prevarom, ali je uspio. To opet znači promjenu u odnosu na tradicji Ku Klux Klan. Dio frazeologije Kirka i Trumpa je Ku Klux klanovski, a sada imaju Afroamerikance koji ih podržavaju", dodao je, a prenosi HRT.

Podsjetio je kako ni Europa nije imuna na političko nasilje.

"Imali smo u Nizozemskoj atentat u kojem je ubijen visoki državni službenik, imali smo atentat na Olofa Palmea i Alda Morea. Dakle, nije Europa imuna na to, ali u Europi su barem bile jasne crte razgraničenja. Uvijek je bilo tako da su se ljevica i desnica ograđivale od nasilja, osim manjih džepova otpora, upozorio je.

"U Americi je sve pobrkano. Imamo priču da je atentator bio opskurne desne skupine "Groyperi". Oni se smatraju konkurentima Trumpu. Njihov vođa Nick Fuentes je prekjučer napisao "sljedeći na redu (op. a. za odstrel) sam ja nakon Kirka". Istovremeno, Tylera Robinsona optužuju da je bio dio njegovog pokreta", istaknuo je.

"Onda se histerija širi dalje. Pojavljuje se novinarka Fox Newsa koja kaže da je Robinson živio s transrodnom osobom", dodao je.

"Internacionala idiota je najšira internacionala"

Prokomentirao je i moguće preslikavanje nasilja iz SAD-a u Europu.

"Postoji, kako je davno rekao Karel Čapek, "internacionala idiota" koja je možda najšira internacionala. Ovdje mislim na moralne idiote koji kažu: "vidite što je govorio".

"To je taj tip primitivizma koji hoće nasiljem rješavati probleme, a ne može ih riješiti. U Europi je toga bilo manje, ali kao opasnost treba uzeti paralelu s paljevinom Reichstaga", rekao je.

Pozitivna crta Trumpa - nije u stanju stvoriti ideološki monolit

Govoreći o sljedećim potezima Donalda Trumpa, Puhovski je istaknuo kako on nema kapacitet za stvaranje autoritarnog režima.

"Političari se pozivaju na jedinstvo, ali uvijek imaju neprijatelja. To smo znali i prije Carla Schmitta, još od Thomasa Hobbesa. Politička elita treba neprijatelje da bi se homogenizirala baza. To Trumpu dobro dođe, ali on je čovjek koji, kada počne rečenicu, vi ne znate kako će završiti", rekao je.

"To je njegova pozitivna crta jer nije u stanju stvoriti konzistentan ideološki monolit bez kojeg nema totalitarnog i autoritarnog koncepta", nastavio je.

Puhovski je odbacio tezu da su u političkom nasilju skloniji ljevičari.

"To je netočno. Ljudi koji su bili žrtve atentata su uglavnom bili žrtve desničara: Martin Luther King, JFK... Oni nisu bili ljevičari, ali ih je desnica likvidirala", rekao je.

"S druge strane, desnica na svojoj strani ima strukturno nasilje - sustav. To je prava konzervativna pozicija", nastavio je.

"SDP je postao HDZ 2.0, izbacili su antifašizam iz igre"

Puhovski je komentirao i političko stanje u Hrvatskoj ususret sjednici Hrvatskog sabora i aktualnom prijepodnevu.

Mi imamo situaciju da smo se nažalost približili SAD-u. Ovaj novi prijedlog SDP-a za izmjenu zakona pokazuje da imamo HDZ 1.0 i HDZ 2.0. Oni preuzimaju HDZ-ov program i ona mala razlika koja je postojala, makar formalni antifašizam izbacuju iz igre, rekao je.