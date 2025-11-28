Puhovski o uhićenju Mikulića: To podsjeća na zmiju koja sama ždere svoj rep

Uhićenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića doista je ozbiljan udar za hrvatsku vlast. Jedan stup represivnog aparata uhitio je čelnika drugog stupa.

"To podsjeća na onu priču o legendarnoj egipatskoj zmiji koja sama ždere svoj rep. Ali kad se netko hoće razveseliti, treba napomenuti da je to zapravo simbol vječnog kruga. Dakle, to ostaje zatvoreni krug. Stvari se neće bitno promijeniti. To je udar zato što se pokazalo da u vrhu represivnog aparata postoji ozbiljna sumnja na korupciju, a to su oni koji bi trebali biti čuvari", rekao je politički analitičar Žarko Puhovski u Otvorenom, podsjetivši na rimsku uzrečicu 'Tko će čuvati čuvare'.

'Prihvaćeno je to da su političarke i političari često korumpirani i da je to na lokalnoj upravi, da toga ima u sveučilištu, zdravstvu itd. A sada kad imate i unutar ovog aparata, to je doista opasno', dodaje.

Jerko Trogrlić, politički i komunikacijski analitičar, smatra da se dogodila jako loša stvar za hrvatske institucije. Koliko god nekome, kazao je, bivši glavni inspektor bio mrzak, zapravo je čelnik jednog represivnog aparata uhićen zbog sumnje na ozbiljno djelo korupcije. Naglasio je kako čelnik jednog represivnog aparata nije zaštićen, odnosno procesuiran je. Spomenuo je i da su "ispod radara" prošle ostale smjene koje su se danas dogodile te da se one manje tiču društva, a više HDZ-a, odnosno unutarstranačkih odnosa u HDZ-u. Osvrćući se na tumačenje iz Vlade kako je tu riječ prvenstveno o primjene novog Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske i da je taj zakon donesen u sklopu hrvatskog pristupanja Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Trogrlić je kazao kako se s tim baš i ne bi složio, prenosi HRT.