PUDAR "Postoji li u Hajduku netko tko se razumije u nogomet? Hvata me jeza..."

Hajduk je u subotu u teškoj utakmici na Poljudu pobijedio Istru 1:0, a osvrt na utakmicu dao je gost komentator Slobodne Dalmacije Ivan Pudar.

"Ajoooj. To je moj komentar na Hajdukovu igru. Bez udarca u okvir gola u prvom poluvremenu, to mi je nepojmljivo. Da iz kafića uzmem deset momaka, stvorili bi bar jednu šansu i imali udarac u okvir gola u 45 minuta protiv predzadnje momčadi na tablici. Nakon susreta s Istrom, postoje samo dvije svijetle točke. To su osvojena tri boda i preko 18.000 vrhunskih fanatika koji su po kiši i ružnom vremenu došli na Poljud. Sve ostalo je za zaborav. Ne može opravdanje za lošu igru biti mokar travnjak.

Zapitam se postoji li u Hajduku netko tko se razumije u nogomet. Stožer je neiskusan, Karoglan se ustrči i uzmaše oko terena, a ništa ne kaže. Igrači na terenu ne mogu čuti to što on maše. Hvata me jeza od ovakve igre, razočaran sam, između ostalog i zamjenama. Nije mi jasno zašto trener drugu utakmicu zaredom iz igre vadi Krovinovića, kojeg sam često kritizirao, ali koji u zadnje vrijeme igra jako dobro. S druge strane, Pukštas je van forme, a forsira ga se i stalno igra. Imam osjećaj da neki moraju igrati, da neki moraju ući u igru... Dajaku je, kad uđe s klupe, hitar, poletan, ali kad igra od početka, onda ga nema nigdje.

Hajduk na klupi ima igrače od 35 godina, koji su najavljivani kao velika pojačanja. Mislim da bi sportski direktor trebao otići. Stručni stožer nema iskustva za voditi Hajduka, a ako se predsjednik miješa u transfere i forsira dovođenje nekih igrača, onda bi i on trebao otići. U momčadi ništa nije povezano, osvojena su tri boda, ali u utakmici koja ne daje sigurnost za titulu. Pa Hajduk se s igračem više povukao u obranu. “Bijeli” se moraju posvetiti tome da što hitnije stvore igru, ali mislim da ovaj stožer to nije u stanju.

Karoglan je postavio cilj pobijediti sve utakmice do reprezentativne stanke. Preostaje još gostovanje kod Gorice i Lokomotiva na Poljudu. To su “nagazne mine”, a s obzirom na to kako momčad igra i kako je sve raštimano, pitanje je može li Hajduk dobiti obje te utakmice", zaključio je.