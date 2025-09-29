Pucnjava u Zagrebu: Muškarac otvorio vatru kod tržnice

U ponedjeljak ujutro došlo je do pucnjave kod tržnice na zagrebačkom Jarunu.

Policija je oko 6 sati dobila dojavu građana o muškarcu koju puca iz vatrenog oružja. Brzom reakcijom muškarac je pronađen i stavljen pod nadzor policije, potvrdili su za DNEVNIK.hr.

Pronađeno je i oružje, a policija je utvrdila da je riječ o plinskom pištolju.

Na fotografijama s mjesta događaja vidi se crveni automobil oko kojeg je razvučena policijska traka, dok su oko njega postavljene brojne oznake dokaza. Pretpostavlja se da je vozilo sudjelovalo u ovom događaju, no nije jasno je li riječ vozili napadača ili slučajno oštećenom vozilu građana.

Nije jasan uzrok ovog nemilog događaja, a u tijeku je kriminalističko istraživanje.