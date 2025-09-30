Pucnjava u susjedstvu: Jedna osoba ubijena, dvije teško ranjene

Jedna osoba je ubijena, a dvije ozlijeđene u pucnjavi u susjedstvu.

Pucnjava se dogodila u utorak oko 15 sati u lokalu u Višnjičkoj Banji u Beogradu, doznaje Blic.

Dvoje ozlijeđenih prevezeno je u Urgentni centar u Beogradu. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o muškarcu i ženi koji nisu životno ugroženi.

Oni su, prema pisanju lokalnih medija, kolateralne žrtve.

Na mjestu događaja nalazi se velik broj pripadnika policije. Blic neslužbeno doznaje da je više naoružanih osoba izašlo iz bijelog kombija i počelo pucati. Ove informacije još nisu službeno potvrđene.

Policija je na terenu te zaustavljaju vozila kako bi pronašli počinitelje, prenosi Dnevnik.hr.