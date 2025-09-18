Pucnjava u Londonu: Jedan muškarac ubijen, žena teško ranjena

Jedan muškarac je ubijen, a žena teško ozlijeđena u pucnjavi koja se jučer navečer dogodila u Clissold Parku u Hackneyju, istočnom Londonu.

Metropolitanska policija priopćila je da su poziv primili u 19:06 sati, prenosi Index.

Žena u četrdesetima zadobila je prostrijelne rane i zbrinuli su je hitni bolničari. Trenutno nema informacija o težini njezinih ozljeda. Muškarac, također u četrdesetima, prevezen je u bolnicu, ali je ubrzo proglašen mrtvim.

Na mjestu događaja pronađeno je vatreno oružje za koje policija vjeruje da je korišteno u napadu.

Policija je ogradila park i okolne ulice, a više mjesta bilo je pod stalnim nadzorom. Forenzički timovi u zaštitnim odijelima skupljali su predmete, među kojima i odjeću, te ih stavljali u vreće za dokaze. U parku je postavljen plavi šator, a stručnjaci su fotografirali mjesto zločina i označavali dokaze žutim markerima.

"Nema šire prijetnje"

"Još smo u ranoj fazi istrage, ali vjerujemo da su muškarac i žena poznavali jedno drugo," rekao je detektiv nadzornik Oliver Richter.

"Trenutno tretiramo ovaj slučaj kao izoliran incident i nema šire opasnosti za javnost. Zločin je još pod istragom, a policija je pojačano prisutna u području," dodao je.

Hackney Council objavio je da surađuje s policijom u istrazi te da će park danas ostati zatvoren.