Pucnjava u Hrvatskoj, stanje je opsadno: Policija i 'duge cijevi' na terenu

U Andrijaševcima kod Vinkovaca došlo je do pucnjave kod kafića Tri ruže nešto iza 21 sat.
Sukob je navodno izbio između dva muškarca, jedan je zapucao, a zatim i drugi.
Nije poznato ima li ozlijeđenih.
Iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske za Index su potvrdili pucnjavu. Prema dojavi, radilo se o pucnjevima u zrak.
Policija provjerava okolnosti dojave i policijski službenici su na terenu, dodali su iz policije.
Kako pak javlja portal budica.info, na teren je upućen veći broj policijskih snaga, a prema neslužbenim informacijama s terena, u mjestu se nalazi više policijskih vozila, a viđeni su i specijalci s dugim cijevima.
Situacija se opisuje kao izvanredna, a dio centra mjesta je pod svojevrsnom policijskom opsadom.
