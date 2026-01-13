Pucnjava u Hrvatskoj, stanje je opsadno: Policija i 'duge cijevi' na terenu

U Andrijaševcima kod Vinkovaca došlo je do pucnjave kod kafića Tri ruže nešto iza 21 sat.

Sukob je navodno izbio između dva muškarca, jedan je zapucao, a zatim i drugi.

Nije poznato ima li ozlijeđenih.

Iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske za Index su potvrdili pucnjavu. Prema dojavi, radilo se o pucnjevima u zrak.

Policija provjerava okolnosti dojave i policijski službenici su na terenu, dodali su iz policije.

Kako pak javlja portal budica.info, na teren je upućen veći broj policijskih snaga, a prema neslužbenim informacijama s terena, u mjestu se nalazi više policijskih vozila, a viđeni su i specijalci s dugim cijevima.

Situacija se opisuje kao izvanredna, a dio centra mjesta je pod svojevrsnom policijskom opsadom.