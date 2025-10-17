Pucnjava u Beogradu: Ubijen muškarac

Muškarac (35) ubijen je u pucnjavi noćas u naselju Beograd na vodi, priopćili su iz beogradske službe Hitne pomoći.

Kako neslužbeno doznaje N1 Srbija, policija je sinoć pronašla beživotno tijelo muškarca u Beogradu na vodi.

Jedna osoba je privedena u policiju i, kako je rečeno, s njom se dalje postupa u skladu sa zakonom.

Iz Hitne pomoći su također naveli da su dvije osobe lakše ozlijeđene u dvije prometne nesreće i one su zbrinute na mjestu događaja.

Ekipe te službe intervenirale su 92 puta tijekom noći, od čega je 14 intervencija bilo na javnim mjestima, prenijela je Radiotelevizija Srbije.