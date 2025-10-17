Pucnjava u Beogradu: Ubijen muškarac

Muškarac (35) ubijen je u pucnjavi noćas u naselju Beograd na vodi, priopćili su iz beogradske službe Hitne pomoći.
Kako neslužbeno doznaje N1 Srbija, policija je sinoć pronašla beživotno tijelo muškarca u Beogradu na vodi.
Jedna osoba je privedena u policiju i, kako je rečeno, s njom se dalje postupa u skladu sa zakonom.
Iz Hitne pomoći su također naveli da su dvije osobe lakše ozlijeđene u dvije prometne nesreće i one su zbrinute na mjestu događaja.
Ekipe te službe intervenirale su 92 puta tijekom noći, od čega je 14 intervencija bilo na javnim mjestima, prenijela je Radiotelevizija Srbije.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0