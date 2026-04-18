Kad je ugledate već je prekasno: Stiže nova generacija prometnih kamera. Ovako će izgledati

Vremena se mijenjaju, snažno smo zakoračili u vrijeme umjetne inteligencije pa nam vjerojatno treba i novi dizajn prometnih kamera, prilagođen 21. stoljeću. Dakle, ova kamera, koju proizvodi njemački Vitronic, izgleda kao djelo nekog arhitekta, na pamet nam pada Frank Gehry, koji, među ostalim, potpisuje muzej Guggenheim u Bilbau, piše HAK revija.

Ovo je novi autonomni sustav na kotačima, koji se lako prevozi gotovo bilo kojim vozilom s kukom. Napaja se neovisno što omogućuje autonomni rad do deset dana. Visokoučinkovite baterije mogu se zamijeniti na licu mjesta. Proizvođač kaže da se zatvorena, neprobojna vanjska školjka može se spustiti kako bi se sakrili kotači, a teško se po njoj penjati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Alarmni sustav štiti kameru od vandalizma. Snimljene informacije o prebrzim vozačima integriraju se u tzv. Vitronic Poliscan sustav. Prevedno, podaci se bežično prenose na policijske servere.

Fotografiju izgleda kamere pogledajte ovdje.