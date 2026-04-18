Ivošević progovorio o navodnom trošenju javnog novca: "Nas trojica nismo niti uzeli službenu karticu"

Bivši dogradonačelnik Splita i aktualni gradski vijećnik Bojan Ivošević oglasio se na društvenim mrežama povodom istrage u sportskim savezima, posebno Hrvatskom skijaškom savezu.

U svojoj objavi osvrnuo se na sumnje o nepravilnostima u korištenju sredstava kroz više sportskih sustava te istaknuo nezadovoljstvo zbog, kako navodi, šutnje sportaša unatoč teškim uvjetima u kojima rade i treniraju.

- Istraga protiv Hrvatskog skijaškog saveza otvorila je pandorinu kutiju vezano za trošenje javnog novca kroz sportske saveze.

Već sad je jasno da su pare nestajale preko skijanja, juda i odbojke, a vjerojatno će biti slično i u ostalim savezima.

Zvuči mi nestvarno koliko su njihovi predstavnici trošili peglajući službene kartice i podižući gotovinu s bankomata pogotovo kad u prošlom mandatu nas trojica na čelu drugog najvećeg grada u državi nismo niti uzeli službenu karticu.

Ono što me ipak najviše žalosti je šutnja sportaša. Treniraš cijeli život u lošim uvjetima, žrtvuješ privatni život da bi proslavio svoju zemlju, tražiš sponzore jer savez nikad "nema" dovoljno novca za tvoje potrebe i onda saznaš da je novca bilo, samo su ga krali ljudi koji kap znoja nisu prolili već su birokratski parazitirali na tvom trudu, radu i znoju.

Nastupiti sada važnije je od svih olimpijada i svjetskih prvenstava. Šutiti znači predati se bez borbe, a takvo nešto pravi sportaš ne poznaje - napisao je Ivošević na Facebooku.