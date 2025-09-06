Pucnjava u autosalonu: 57-godišnjak propucao muškarca pa pobjegao

Policijski službenici Policijske postaje Zadar u suradnji s policijskim službenicima Službe kriminalističke policije proveli su kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg se sumnjiči za kazneno djelo Ubojstvo u pokušaju, počinjeno na štetu 40-godišnjeg hrvatskog državljanina.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem, 57-godišnjeg muškarca se sumnjiči da je 4. rujna oko 12.20 sati u Briševu u objektu autosalona nakon verbalnog i fizičkog sukoba, iz pištolja ranio 40-godišnjeg hrvatskog državljanina, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Liječnička pomoć ozlijeđenom muškarcu pružena je u Općoj bolnici Zadar gdje su mu konstatirane lake tjelesne ozljede.

Policijski službenici ubrzo su uhitili 57-godišnjaka te je doveden u prostorije policije gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Na mjestu događaja proveden je očevid dok su tijekom daljnjeg kriminalističkog istraživanja, provedene potrebite dokazne radnje kao i pretrage doma, drugih prostorija te vozila koje koristi osumnjičenik. Tom prilikom policijski službenici su pronašli i oduzeli jedan pištolj te jednu poluatomatsku pušku.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju, 57-godišnjak je danas predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnesena Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru.

Također, zbog utvrđenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, protiv 57-godišnjaka se pokreće prekršajni postupak pred nadležnim sudom.