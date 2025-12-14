Pucnjava na poznatoj australskoj plaži: Dvije osobe u pritvoru, građanima poručeno da izbjegavaju područje

Australska policija reagira na izvješća o pucnjavi na poznatoj plaži Bondi u Sydneyju, gdje su prema dosad dostupnim informacijama dvije osobe privedene, dok je policijska operacija i dalje u tijeku.

Policija savezne države Novi Južni Wales (NSW) potvrdila je da su dvije osobe u policijskom pritvoru, ali je istaknula da se građani i dalje pozivaju da izbjegavaju područje te da se strogo pridržavaju svih policijskih uputa. Oko plaže je uspostavljena zona isključenja, a promet u tom dijelu grada je ograničen.

Na terenu je velik broj hitnih službi. NSW Ambulance priopćio je da je na mjesto događaja upućeno više od 25 medicinskih resursa, uključujući hitne timove, ambulantna vozila, helikoptere i specijalne postrojbe. Prema službenim informacijama, više osoba je zbrinuto na mjestu događaja, a najmanje šest ozlijeđenih prevezeno je u bolnice u Sydneyju, uključujući bolnice St Vincent’s, Royal Prince Alfred i St George. Smrtni slučajevi zasad nisu potvrđeni, piše ABC News.

Policija je koncentrirana na sjeverni dio plaže Bondi, u blizini parka i dječjeg igrališta Bondi Park Playground. Na snimkama s terena vidi se intenzivna prisutnost policije, uključujući policijske brodove u uvali i helikoptere iznad plaže. Svjedoci opisuju kaotične prizore, s ozlijeđenima koje zbrinjavaju hitne službe i civili, dok policija kontinuirano udaljava građane iz šireg područja.

ABC News navodi da je na toj lokaciji u subotu popodne bio zakazan događaj “Chanukah by the Sea”, povodom prvog dana židovskog blagdana Hanuke, te da je događaj već bio započeo. Za sada nema službenih informacija o mogućoj meti napada, kao ni o motivima ili točnom tijeku događaja.

Australski premijer Anthony Albanese oglasio se priopćenjem u kojem je prizore u Bondiju opisao kao „šokantne i potresne“. Poručio je da su policija i hitne službe na terenu i da rade na spašavanju života, dodavši kako je u kontaktu s povjerenikom Savezne policije i premijerom savezne države Novi Južni Wales.

„Pozivam ljude u blizini da slijede informacije i upute policije NSW-a“, poručio je Albanese.

Policija zasad nije objavila detalje o oružju, identitetu privedenih osoba niti o tome je li prijetnja u potpunosti otklonjena. Istraga je u tijeku, a vlasti naglašavaju da će dodatne informacije biti objavljene nakon službene potvrde činjenica.