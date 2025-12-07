Pučki pivači iz Kaštel Lukšića u Trstu održali koncert za pamćenje

Sinoć su u veličanstvenom ambijentu crkve Beata Vergine del Rosario u Trstu (Blažene Djevice od Ružarija) pučki pivači iz župnog zbora Svete Cecilije iz Kaštel Lukšića priredili vrhunski koncert. Crkva je odzvanjala poviješću i duhovnošću. Bio je to susret tradicije, vjere i zajedništva.

Program, koji je pomno odabrao voditelj Nedo Kovačev, obuhvatio je izvorne pučke napjeve koji se stoljećima pjevaju u Kaštel Lukšiću, u korizmenom vremenu, zatim pjesme posvećene Gospi, a završio je radosnim božićnim napjevima. Svaka skladba bila je prožeta iskonskom ljepotom dalmatinske crkvene tradicije, koja je u ovoj izvedbi zasjala punim sjajem.

Koncert je organiziran pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, preko Konzulata RH u Trstu, u okviru programa “Glasi baštine”, što dodatno svjedoči o važnosti očuvanja i predstavljanja hrvatske kulturne baštine izvan domovine. Prepuna crkva bila je dokaz koliko ovakvi događaji povezuju ljude – među publikom su bili Hrvati koji žive u Trstu, ali i Talijani iz župe Blažene Djevice od Ružarija te drugih tršćanskih župa, svi ujedinjeni u ljepoti glazbe.

Poseban pečat programu dala je profesorica Antonela Burić, koja je magistrirala upravo na lukšićkim korizmenim napjevima pučkih pivača Kaštel Lukšića. Njezina izvedba dviju skladbi bila je vrhunac večeri – osobito one koju je napisao fra Bernardin Sokol, kaštelanski crkveni glazbenik i teolog. U njezinom glasu osjetila se dubina tradicije, ali i suvremena interpretativna snaga koja pučkom pjevanju daje novu dimenziju.

Ovaj koncert nije bio samo glazbeni događaj, već i snažna poruka: pučko pjevanje živi, diše i nadahnjuje, povezujući ljude preko granica i jezika. Pučki pivači iz Kaštel Lukšića pokazali su da se ljepota tradicije najbolje čuje kada se pjeva iz srca.