Psihologinja otkriva: Ako radite ovu stvar, vaša veza je već u problemu

"Njuškanje" po partnerovom mobitelu postalo je iznenađujuće česta pojava u vezama. Iako se može činiti kao brz način da dođemo do istine, takvo ponašanje može donijeti više štete nego koristi, tvrdi psihologinja Cortney S. Warren.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Podaci pokazuju da je provjeravanje partnerovog mobitela gotovo uobičajeno. Istraživački centar Pew otkrio je da je 34 posto odraslih Amerikanaca zavirilo u mobitel svog partnera, dok je druga studija na studentima pokazala čak 66 posto. Najčešće su to činili dok se partner tuširao", ističe Warren za Psychology Today.

Dodaje da psihološki pokretači ovog ponašanja najčešće leže u nesigurnosti i nepovjerenju. "Kada povjerenje oslabi, javlja se nelagoda koja potiče traženje dokaza. Pregledavanjem poruka, poziva, pa čak i starih računa, osoba koja 'njuška' traži potvrdu svojih strahova", pojasnila je.

Ipak, istraživanja jasno pokazuju da "njuškanje" vodi do negativnih posljedica za vezu. Provjeravanje mobitela povezano je s problemima, sukobima i namjerom prekida. "Logika je jednostavna: ako partneru provjeravate mobitel, vi mu inherentno ne vjerujete", zaključila je psihologinja.