Psihologinja otkrila kako mobiteli utječu na djecu u školi

Prema posljednjem istraživanju koje je provedeno u cijeloj Hrvatskoj, a to je ono istraživanje iz 2022. godine, 85 posto učitelja je za zabranu mobitela u školama, ali isto tako svaki drugi učenik petog razreda i svaki treći učenik sedmog razreda.

Psihologinja Ela Selak Bagarić kaže sam proces učenja kod djece koja ima mobitel na stolu izgleda drugačije zato što su stalno iščekivanju notifikacije o boje se nešto propustiti. 'Kada govorimo o usmjerenom učenju koje je nužno, pogotovo u nižim razredima, ono je zaista neizvedivo. Ako je mobitel prisutan, nećemo dobiti bitku u tome da je dijete fokusirano na matematiku ili hrvatski jezik ili bilo koji drugi predmet. Sasvim sigurno utječe na raspon održavanja pažnje', pojašnjava psihologinja.

