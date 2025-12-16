Psihijatar ide u pritvor: Pretresli mu dom i ordinaciju, evo što su sve pronašli

Sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio je u utorak navečer jednomjesečni istražni zatvor uhićenom 46.godišnjem zdravstvenom djelatniku osječkog KBC-a, kojeg se tereti za bludne radnje prema maloljetnicima i omogućavanje konzumiranja droge, doznaje se na Sudu, piše Hina.

Dječji psihijatar (46), zaposlen u KBC Osijek, uhićen je zbog sumnje da je počinio više kaznenih djela na štetu maloljetnika te dviju punoljetnih osoba. Tog liječnika se tereti zbog povrede prava djetetovih prava, bludnih radnji, omogućavanja trošenja droge te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Uhićenje je potvrdila i PU osječko-baranjska navodeći da su protiv liječnika podnijeli kaznenu prijavu te da je isti nakon uhićenja predan pritvorskom nadzorniku gdje će i dočekati saslušanje u DORH-u, prenosi Večernji list.

– Utvrđeno je da se u razdoblju od 2016. do 2019. u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta, koji su u to vrijeme bili maloljetni, obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu i davao im drogu na konzumaciju. Također je utvrđeno da je od 2018. do 2023. davao na konzumaciju drogu punoljetnim osobama, svojim poznanicima, sada 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku – navodi se u priopćenju PU.

Neslužbeno, slučaj je tek sada završen budući da su žrtve sada odlučile progovoriti i svjedočiti protiv njega te da stoga tužiteljstvo sada smatra da imaju dovoljno dokaza da ga kazneno goni. U pretrazi doma i drugih prostorija na adresi prebivališta, ordinacije i vozila kojima se koristi 46-godišnjak pronađena su i uz potvrdu oduzeta dva računala, mobitel, 33 plastične vrećice marihuane ukupne težine 213,9 grama, devet prozirnih paketića s 12 tableta nepravilnog oblika različitih boja droge "MDMA" ukupne mase 4,53 grama, plastični paketić smeđe komprimirane materije hašiša težak 0,69 grama, pet prozirnih plastičnih vrećica s grumenastom materijom droge "MDMA" ukupne težine 4,71 grama, šest paketića s bijelom komprimiranom materijom amfetamina težine 3,24 grama te šprica s 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja.

Iz Ravnateljstva KBC-a Osijek navode kako su odmah po službenom saznanju postupili sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti te donijelo Odluku o udaljenju radnika od obavljanja poslova. – Radi zaštite prava pacijenata i budući da je postupak u tijeku, ne možemo iznositi dodatne pojedinosti ni komentirati konkretne okolnosti slučaja – stoji u priopćenju KBC-a Osijek.

Iz Ministarstva zdravstva poručuju da je riječ o iznimno teškim, moralno i društveno neprihvatljivim postupanjima koja predstavljaju grubo kršenje zakona, profesionalnih standarda i temeljnih etičkih načela zdravstvene struke.

– Očekujemo da svi odgovorni budu sankcionirani najstrožim kaznama propisanima zakonom. Zaštita pacijenata, a osobito djece, apsolutni je prioritet Ministarstva zdravstva. Ministarstvo je u kontinuiranom kontaktu s upravom zdravstvene ustanove u kojoj je ravnatelj, u okviru svojih upravljačkih ovlasti, pokrenuo unutarnji nadzor – navode.