Psi bez nadzora napali ženu koja je šetala svog psa

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 67-godišnjakom i 41-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Naime, 21. siječnja u poslijepodnevnim satima u Šibeniku, dok je 60-godišnjakinja šetala svog psa, do njih dotrčala su dva psa, koji su bili bez nadzora, te pritom napala njenog psa zadavši mu više ugriza po tijelu. U trenutku dok je oštećena pokušala spriječiti daljnji napad na svog psa, jedan od pasa bez nadzora bacio ju je na tlo te joj zadao više ugriza u predjelu ruke i noge.

U Općoj bolnici u Šibeniku 60-godišnjakinji su konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da 67-godišnji vlasnik pasa nije osigurao siguran prostor za njihovo čuvanje, kao i da psi nisu bili pod njegovim nadzorom. Također, utvrđeno je da 41-godišnjak nije poduzeo sigurnosne mjere koje bi spriječile izlazak pasa iz ograđenog prostora dok se nalazio u njihovoj blizini.

Protiv obojice muškaraca bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.