Prvih 20 Bad Blue Boysa pušteno iz zatvora u Grčkoj!

Prvi od ukupno 102 pripadnika BBB-a koji se od kolovoza nalaze u grčkim zatvorima zbog optužbi za nerede u kojima je ubijen grčki navijač Michalis Katsouris, u subotu poslijepodne pušteni su na slobodu. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o nekih 20-ak navijača.

Naime, kako nam je objasnila osoba detaljno upućena u pravosudni postupak protiv navijača, posljednja dva dana su se pred nekoliko grčkih sudaca paralelno odvijali postupci u kojima se odlučivalo o prijedlozima navijača za ukidanje istražnog zatvora, a ta procedura još traje. Koliko smo uspjeli doznati, dosad niti jedan prijedlog nije odbijen, piše Jutarnji list.

Do subote je sud u Ateni donio rješenje za ukidanje istražnog zatvora za oko 40 navijača, dakle skoro pola ukupno pritvorenih, a taj broj stalno raste. Premda o svakom prijedlogu sud odlučuje zasebno, dosad su donesene zapravo identične odluke - istražni zatvor se ukida te se određuje jamstvo koje, prema našim informacijama, varira od 1000 do 2500 eura.

Pri odluci grčki suci vjerojatno uzimaju u obzir raniju osuđivanost pojedinog navijača ili neke druge pravne kategorije, budući da su, koliko se zna, optužbe protiv svih 102 navijača zapravo identične te obuhvaćaju udruživanje u kriminalnu grupu, izazivanje nereda, sudjelovanje u tučnjavi, korištenje pirotehnike i slično.

Također, osim što određuje puštanje uz jamstvo, sud svima izriče mjeru opreza zabrane prisustvovanja sportskim natjecanjima u Grčkoj, što je nakon više od 4 mjeseca provedenih u grčkim zatvorima mjera čije kršenje ne pada na pamet nikome od uhićenih navijača.

No, odluke o puštanju uz jamstvo, kao i u hrvatskom zakonu, nisu izvršne već je bilo potrebno uplatiti izrečeno jamstvo te sud mora dobiti potvrdu kako je jamstvo doista i uplaćeno za konkretnoga navijača. Upravo taj dio, fizička realizacija uplata, dio je procedure koji uhićene navijače dijelio zadnjih 12 sati od fizičkoga izlaska na slobodu. Naime, kako doznajemo, veći dio uplate ovih jamstava odvijao se tako da su njihove obitelji novac uplaćivale iz Hrvatske direktno na račun grčkoga suda, a za evidenciju tih uplata bilo je potrebno neko vrijeme.

Prve odluke o zamjeni istražnog zatvora jamstvima grčki sud je donio u petak, te su po svemu sudeći obitelji odmah počele uplaćivati novac, a on je sjedao na račun suda. Nakon što je sud zaprimio dokaze o uplaćenom jamstvu, sudac bi izdao nalog pojedinom zatvoru u kojem se određeni pritvorenik nalazi da ga pusti na slobodu. Nakon toga, pritvorenik se razdužuje, odnosno dobiva nazad svoje stvari koje su mu bile oduzete pri uhićenju, i napušta zatvor.

Međutim, tu dolazi do novog problema - kako će navijači iz zatvora doći do Atene. Naime, neki od pritvorenih BBB-a se nalaze u zatvoru u Ateni, a neki pak u zatvorima na prilično udaljenim lokacijama. Kako se radi o sukcesivnim sudskima odlukama o puštanju, moguće je da navijači iz pojedinog zatvora ne budu pušteni svi odjednom, već u manjim grupicama ili pak jedan po jedan, što ostavlja mogućnost da ih netko napadne. Dodatna komplikacija je da je trenutno u Grčkoj na snazi štrajk obrtnika, među kojima su i vozači taksija, te pušteni navijači ne mogu sami uzeti taksi do Atene.

"U okviru naših mogućnosti izvjesno je da ćemo moći organizirati prijevoz onih navijača koji su bili pritvoreni u Ateni, no zasad tek planiramo što s onima koji su u udaljenim zatvorima", rekli su nam iz našega veleposlanstva u Grčkoj. Za sada su, čini se, sve opcije još na stolu, a osim Ministarstva vanjskih poslova na problemu prijevoza se navodno angažirao i Dinamo te navijačke udruge.