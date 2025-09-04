Prvi Splitski craft beer festival stiže na Pazar: Pivo, dobra spiza i rock’n’roll

Split će 13. rujna po prvi put ugostiti Craft Beer Festival, manifestaciju koja na gradski Pazar donosi vrhunsku ponudu domaćih pivara, odličnu hranu i bogat glazbeni program.

Festival organizira Udruga dalmatinskih pivara, koja već niz godina stoji iza sličnih događanja u Sinju i Dugom Ratu. "Već nekoliko godina pokušavamo ovo organizirati u Splitu, ali tek smo ove godine uspjeli to sve realizirati i zbog toga smo sretni", poručuju organizatori.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Na Pazaru će se točiti više od 20 vrsta craft piva, a za čaše će se pobrinuti pivovare Sinjska pivovara, Pivovara Prostor, Pivovara Mandrill i Tap B pivovara. Uz pivo, posjetitelje očekuje i smoked street food by Gudin, posebno pripremljen za ovu prigodu.

Za dobru atmosferu pobrinut će se i bogat glazbeni program – nastupit će popularni bendovi Dust 'N Bones (Guns N’ Roses tribute) i C Strana, a za DJ pultom će biti Vjeko Linksonix.

"Bit će hrane i 20 vrsta craft piva. Dođite i zabavite se, sve se održava na splitskom Pazaru 13. rujna", poručuju iz Udruge dalmatinskih pivara. Organizatori ističu kako je ovo samo početak splitske craft priče i nadaju se da će festival postati tradicija.

Više informacija pogledajte OVDJE