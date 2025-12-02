Prvi Dalmacija Danas Duel večeras u 19 sati (UŽIVO): Sučeljavamo Marinića i Peršića na temu Marjana

Danas kreće nova rubrika iz studija redakcije Dalmacije Danas. Radi se o emisiji "Dalmacija Danas DUEL". U pet emisija koje se emitiraju uživo ugostit ćemo po dva gosta kojima ćemo suprotstaviti teme od interesa za grad Split.
Prvi gosti našeg studija bit će Srđan Marinić, gradski vijećnik i predsjednik Društva Marjan te Ivan Peršić, tajnik Udruge "Vlasnici zemljišta na Marjanu".
"Ovo nije halucinacija, nego dokaziva istina": Srđan Marinić nam otkriva, kako kaže, stravične razmjere bespravne gradnje, manipulacija, prikrivanja i dvadesetogodišnje borbe za Marjan. Evo što nam je sve rekao...
Tema emisije bit će gradnja na Marjanu, a naši gosti prvi put će uživo sučeliti svoje stavove upravo u ovoj emisiji.
Razgovarali smo s vlasnikom poljoprivrednog zemljišta na Marjanu: "Određeni političari skupljaju poene na našoj djedovini. Šuta ima ispravan stav, a Marinić halucinira..."
Marinić i Peršić najisturenije su osobe u javnosti kada je u pitanju izgradnja na Marjanu, a mi ćemo ih sučeliti s aktualnim pitanjima kojih ne nedostaje.
Emisija kreće uživo u utorak (2. prosinca) u 19 sati i bit će dostupna na DalmacijaDanas YouTube kanalu i portalu.
Sljedeće emisije bit će emitirane 9.12., 13.12., 16.12, a posljednja 20.12. Teme će biti obnova ili izgradnja novog Hajdukovog stadiona, budućnost hotela na Duilovu, turisti u stambenim zgradama, i aktualni politički trenutak u Splitu.