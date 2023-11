PRVAK MEDITERANA Ivica Kostelić stigao u Split s novim zlatom, pogledajte kako je dočekan

Pred prostorijama JK Labud priređen je doček za Ivicu Kostelića osvajača titule prvaka Mediterana u jedrenju, u klasi 40.

- Hvala na dočeku i što ste se okupili u velikom broju. Sezona je počela početkom travnja, prva regata je bila "Roma per Uno-Roma per Due–Roma per Tutti" s co-skiperom Darkom Prižmićem. Tu smo pobijedili s lijepom prednošću i to je bio dobar znak i dobar početak sezone. Nakon toga je uslijedila Saint-Tropez, to je bilo drugo mjesto. Zatim Massilia Cup i co-skiper Damir Čargo, zatim Regata Palermo Montecarlo s koskiperom Urošom i za kraj Middle Sea race, co-skiper Darko Prižmić i mornar Filip Miroić. Tu smo pobijedili - kazao je u uvodnim riječima Ivica Kostelić.

- Ukupno je bilo pet regata u sezoni, jedna je otkazana, ostvarili smo dvije pobjede, tri druga mjesta i u ukupno poretku pobijede. Vesele me pobijede, a ja uvijek kažem da pobijedi ne treba gledati u zube već u oči. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu biti uspješan i u ovoj priči - rekao je.

O težini regate

- Ovo je skroz neka druga priča i zadovoljstvo je biti uspješan i u ovoj priči. Sasvim nešto drugo od skijanja, za razliku od tog jednog kratkog juriša, ovo je više maraton, izdržljivost, strategija i taktika. Treba dobro rasporediti snagu i energiju. Dosta kompleksna stvar. Sviđa mi se jako, to je nadmetanje protiv mora i konkurencije - dodaje Kostelić.

Biti prvak Mediterana nije mala stvar.

Planovi za budućnost

- Trenutno ima nekoliko opcija. Rado bi se vratio na ocean, ali za to trebam imati bolji brod. To za sobom nosi velike financije. Postoji mogućnost da ostanem u Mediteranu. To mi nije toliko privlačno kao ocean, a postoji i mogućnost da jedrim kao co-skipper na drugim klasama 40 u Mediteranu ili oceanu.

Ovaj projekt, koji sada traje već četiri godine me je dosta iscrpio. Nisam bio samo mornar, nego i logističar, mama, tata, serviser, kuhar i sve ostalo. Obično klase 40 imaju svoje ekipe, od pet do deset članova. Mornar ima isključivo ulogu voziti brod i utrkivati se. Ja sam za to jer nemam svoju ekipu. Mogao sam se osloniti na ekipu prijatelja koji mi pomažu iz entuzijazma, ali nemam ekipu i taj logistički posao pada na moja leđa. Nije to ono što me privlaći za budućnost. Ili dobar budžet ili jedriti kao co-skipper - kazao je za kraj.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov