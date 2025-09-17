Prva dama jadranske planktologije i istaknuta stručnjakinja IZOR-a danas slavi 100. rođendan

Tamara Vučetić, znanstvenica koja je desetljećima pomicala granice hrvatske i međunarodne morske biologije, danas slavi svoj stoti rođendan. Prva dama jadranske planktologije i istaknuta stručnjakinja Instituta za oceanografiju i ribarstvo ostavila je neizbrisiv trag u proučavanju mora, ribljeg fonda i ekologije Jadrana.

Rođena 1925. godine u Veloj Luci, u obitelji blisko povezanoj s morem i ribarstvom, od malih je nogu upijala znanja o moru kroz svakodnevicu isprepletenu mrežama, barkama i pričama ribara. Nakon školovanja u Splitu, studijski je put vodio kroz farmaciju i agronomiju, no svoj je znanstveni dom pronašla na novoosnovanom studiju biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Već kao studentica istaknula se radom na planktonu, za koji je 1948. godine dobila i Rektorovu nagradu. Diplomirala je 1951., a doktorirala 1964. godine. Iste je godine kada je diplomirala započela radni vijek na splitskom Institutu za oceanografiju i ribarstvo, gdje je ostala do umirovljenja, a od 1969. do 1992. vodila je Laboratorij za zooplankton.

Tijekom karijere uvela je standardne metodologije u istraživanju planktona, postavila temelje za kvantitativne procjene planktonskih organizama, te istraživala razvoj jaja i ličinaka gospodarski važnih vrsta poput srdele i inćuna. Njeni rezultati pomogli su u predviđanju ulova i očuvanju ribljeg fonda. Među prvima je u znanstvenoj literaturi opisala problem onečišćenja živom u Kaštelanskom zaljevu i njegov utjecaj na morski ekosustav.

Objavila je oko 150 znanstvenih radova, surađivala s brojnim međunarodnim organizacijama poput FAO-a, UNESCO-a i Komisije za istraživanje Sredozemnog mora. Njezin je rad cijenjen i priznat i izvan granica Hrvatske, a znanstveni doprinos nastavio se i nakon odlaska u mirovinu. Suautorica je i jednog od najcitiranijih radova o meteotsunamiju koji je 1978. pogodio Velu Luku.

Tamara Vučetić gradila je svoju karijeru u vremenima kada su žene rijetko imale priliku za istaknutu ulogu u znanosti. Svojim znanjem, upornošću i predanošću izborila je mjesto među vodećim istraživačima mora, inspirirajući generacije mladih znanstvenika i znanstvenica.

Danas, u svojoj stotoj godini, živi na relaciji između Splita i rodne Vele Luke, dok njezina ostavština i dalje živi kroz metode, podatke i pristupe koji se i danas koriste u istraživanju Jadranskog mora.

Stogodišnjica dr. Tamare Vučetić ne slavi se samo kao životni jubilej, već i kao simbol znanstvenog naslijeđa koje traje i oblikuje budućnost istraživanja mora.