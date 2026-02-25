PROŽIVLJAVALE SU PAKAO Zbog seksualnog zlostavljanja dviju pastorki osuđen na šest i pol godina zatvora

Muškarac (41), (identitet ne navodimo zbog zaštite žrtva, op.a.), osuđen je na jedinstvenu kaznu od šest i pol godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja djeteta mlađeg od 15 godina i bludnih radnji nad svojim pastorkama. Mora platiti i 700 eura sudskih troškova, a određen mu je i obligatorni istražni zatvor jer je osuđen na kaznu višu od pet godina. On se na objavu nepravomoćne presude nije pojavio, a ako se sam ne javi u istražni zatvor u najkraćem roku, sud će vjerojatno naložiti da ga se odvede u Remetinec. Prema optužnici teretio se za tri točke, a nedjela je činio nad dvije pokćerke od 2013. do 2018.

Jedna od njih je u vrijeme kada se to događala imala 10 godina, a druga 14 godina. Djevojčice su kćeri njegove supruge i majci su bile povjerene na brigu. U slučaju 10-godišnjakinje, 41- godišnjak se teretio da joj je ulazio u kupaonicu, dirao je po tijelu i spolnom organu, tražio da i ona njega dira. Osim toga, teretio se i da joj je prijetio da će ubiti i nju i njezinu majku, ako nekom kaže što joj radi. Što se tiče 14-godišnjakinje, nju je pipkao po tijelu, govorio joj da ima "dobre s... i stražnjicu", što je kod djevojčice izazivalo i sram i strah. Nju je pipkao kada je dolazila u posjet majci, jer je u jednom trenutku otišla živjeti s ocem, a posljedica toga što joj je očuh radio bila je da je prestala posjećivati majku i brata.

Seksualno zlostavljanje djevojčica prijavio je njihov otac još tamo 2018., nakon što su mu se one požalile da ih očuh dira, ali ponekad i tuče. Nakon toga je pokrenuta istraga i podignuta optužnica. No ta prvotna optužnica je bila vraćena tužiteljstvu na doradu, a tijekom istrage saslušani su svjedoci, uglavnom članovi obitelji. Tijekom suđenja je utvrđeno da je 41-godišnjak koristio prigode kada majka djevojčica nije bila kod kuće da bi ih seksualno zlostavljao. Kako se teretio po tri točke optužnice za seksualno zlostavljanje mlađe djevojčice dobio je pet godina zatvora, a za bludne radnje nad starijom djevojčicom dva puta po godinu i pol dana zatvora. Sudsko vijeće mu je na koncu izreklo jedinstvenu kaznu od šest i pol godina zatvora, piše Večernji.