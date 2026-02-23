Provjerite svoje sandučiće: Porezna uprava započela s izdavanjem rješenja o porezu na nekretnine za 2025. godinu

Porezna uprava izvijestila je da je započela drugi krug izdavanja rješenja o utvrđivanju obveze poreza na nekretnine za 2025. godinu.

Rješenja se donose prema stanju, namjeni i vlasništvu nekretnine na dan 31. ožujka 2025. godine, a postupak utvrđivanja porezne obveze temelji se na podacima kojima Porezna uprava raspolaže, evidencijama komunalne naknade te ostalim relevantnim podacima koje su Poreznoj upravi dostavila upravna tijela jedinica lokalne samouprave i sami porezni obveznici.

Porezna uprava navodi da, ako porezni obveznici zaprimaju rješenje za koje smatraju da je temeljeno na pogrešnim podacima, mogu u zakonskom roku podnijeti žalbu kako bi se u žalbenom postupku provjerile sve činjenice.