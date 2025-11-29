Provjerite jeste li ih kupili! Povlače se dječji proizvodi iz dm-a

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da dm-drogerie markt iz predostrožnosti opoziva sljedeće proizvode: PURE&FUN Micky eko voćna pločica +3 god., 25 g, PURE&FUN Pepa Pig eko voćna pločica +3 god., 25g, PURE&FUN Peppa Pig snack jabuka i mrkva, 30 g, PURE&FUN Disney snack kukuruz i jagoda, 30 g, PURE&FUN BIO doručak žitni kolutići s jabukom i kakaom, 125 g i PURE&FUN BIO doručak žitni kolutići s jabukom i jagodom, 125 g.

Razlog je što na deklaracijama nije istaknuto da proizvodi mogu sadržavati alergene u tragovima (orašaste plodove, soju, sezam i mlijeko).

S obzirom na to da na proizvodima nije označeno da mogu sadržavati alergene u tragovima, proizvodi mogu predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na njih dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranicama dm-a.