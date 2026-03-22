Provjerili smo što Splićani sve pitaju ChatGTP: "Kad su počela dica, počeo sam i ja. Pitam za zdravlje, ljudske odnose, gluposti..."

Što Splićani pitaju ChatGPT i može li se preživjeti bez umjetne inteligencije? Prošetali smo ulicama grada i provjerili koliko je AI uistinu ušao u domove i urede naših sugrađana. Odgovori su nas iznenadili svojom raznolikošću.

Dok mlađe generacije, poput jedne simpatične osnovnoškolke, AI koriste kao pomoć pri pisanju i ispravljanju vlastitih tekstova, oni stariji u njemu vide brz i efikasan izvor informacija. Jedan od sugovornika priznao nam je kako je zahvaljujući svojoj djeci otkrio da je AI puno brži od klasičnih tražilica.

Koliko je ova tema aktualna potvrđuje i gospođa koja je za maškare i sama postala umjetna inteligencija, odnosno robotica imena Tonka, inače prvi humanoidni robot na ovim prostorima.

Kada je riječ o korištenim alatima, Splićani prate trendove. ChatGPT je uvjerljiv favorit, no među odgovorima su se našli i Claude te Perplexity. Naši sugrađani ove alate, između ostalog, koriste za informiranje o zdravlju, savjete o međuljudskim odnosima i svakodnevnim situacijama, za kreativno pisanje i ispravljanje grešaka, kao i za različite potrebe posla.

Ili, kako zaključuju, “za sve i svašta”.

Iako su mnogi priznali da im je AI postao nezamjenjiv u poslu (“Ne radim bez njega!”), na pitanje bi li mogli preživjeti bez umjetne inteligencije, Splićani odgovaraju onako kako samo oni znaju - kratko i jasno: “Normalno da bi!”