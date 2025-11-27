Close Menu

Provjereno: Thompson u Čavoglavama ima dva ilegalna objekta

Tri ovlaštena sudska vještaka za građevinu i arhitekturu, kao i nadležni Odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Šibensko – kninske županije, reporterki Provjerenog Nove TV višestruko su potvrdili kako su objekti izgrađeni bez ijednog zakonom propisanog akta za građenje u Republici Hrvatskoj

MarkoPerković Thompson u rodnim mu Čavoglavama, ima dva ilegalna objekta, piše Dnevnik.hr.

Upit oko spomenute gradnje, poslan je i Marku Perkoviću, piše Dnevnik.hr. Prilog o tome će večeras biti u Provjerenom.

