Provjed na Rivi: “Brojat će nas, ali mi vam poručujemo - ima nas dovoljno za vas”

Prosvjed je počeo intoniranjem hrvatske himne.

„Nikad pred ovoliko svijeta nisam stajao i hvala vam od srca“, čulo se na početku, nakon čega je uslijedilo spominjanje hrvatskih branitelja i prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana te minuta šutnje.

„Nismo se crkve odrekli ni tada ni danas“, molitvu je potom izrekao don Ivo Rastočić.

„Danas će mediji brojati krvna zrnca i koliko nas ima, a ja vam poručujem – ima nas za vas sasvim dovoljno.

Nepravda prema našem suborcu Petru Gojunu dovela nas je ovdje. Dvostruki kriteriji, kriminalizacija hrvatskih branitelja, pokušaji da se kroz kulturu nameće velikosrpski narativ. Svaki korisnik javnog novca mora potvrditi da ne djeluje protiv svoje domovine.

Stojimo zajedno, bez mržnje i nasilja. Hrvatska pripada hrvatskom narodu i svim građanima, ali ne onima koji negiraju njezinu povijest. Posebno zahvaljujemo Torcidi, koja poručuje da stoji uz hrvatske branitelje.“