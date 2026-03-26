Provedena županijska razina 68. natjecanja mladih tehničara

U srijedu 25. ožujka, održana je županijska razina 68. natjecanja mladih tehničara, na koju se plasiralo 75 učenika od petog do osmog razreda iz 16 županijskih osnovnih škola (OŠ Gruda, OŠ Župa Dubrovačka, OŠ Lapad, OŠ Marin Držić, OŠ Montovjerna, OŠ Mokošica, OŠ Slano, OŠ Opuzen, OŠ Ivo Dugandžić-Mišić, OŠ Mljet, OŠ Vela Luka, OŠ Blato, OŠ Orebić, OŠ Petra Kanavelića, OŠ Stjepana Radića Metković i OŠ don Mihovila Pavlinovića Metković). Natjecanje se desetu godinu zaredom održalo u Osnovnoj školi don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću, a sudjelovalo je 73 učenika. Tom su se prigodom prisutnima obratili ravnateljica škole Žana Dodig i gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan.

Ove godine su se djevojčice i dječaci natjecali u 11 područja unutar P i H kategorija: maketarstvo i modelarstvo, graditeljstvo, strojarske konstrukcije, obrada materijala, elektrotehnika, elektronika, robotika, fotografija, automatika, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina i radiokomunikacije.

Natjecanje mladih tehničara jedno je od zahtjevnijih natjecanja učenika osnovnih škola. Natjecanje je podijeljeno u tri dijela: pisana provjera znanja, izrada tehničke tvorevine prema zadanoj dokumentaciji i predstavljanja tehničke tvorevine pred povjerenstvom. Također, učenici sa sobom donose i svoj alat, fotoaparate, robote, senzore i slično ovisno u kojoj kategoriji se natječu. Sudjelovanjem u natjecanju mladih tehničara učenici stječu iskustvo iz područja tehničke kulture, te se tako usmjeravaju u STEM području.

H-kategorija obuhvaća redoviti osnovnoškolski program tehničke kulture i programu nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavni program u školi te izvanškolski program tehničke kulture. U H kategoriji po područjima najbolji su bili sljedeći učenici:

Maketarstvo i modelarstvo (5. razred) – Rita Kapović iz OŠ Opuzen (mentorica Tomislava Ivanković)

Graditeljstvo (6. razred) – Patricija Marušić iz OŠ don Mihovila Pavlinovića (mentorica Jelica Lazarević)

Strojarske konstrukcije (7. razred) – Filip Prusac iz OŠ Stjepana Radića, Metković (mentorica Marina Nikolić)

Obrada materijala (7. razred) – Antonio Žderić iz OŠ Stjepana Radića, Metković (mentorica Marina Nikolić)

Elektrotehnika (8. razred) – Filip Jerković iz OŠ Stjepana Radića, Metković (mentorica Marina Nikolić)

Elektronika (8. razred) – Branimir Butigan iz OŠ Opuzen (mentorica Tomislava Ivanković)

Robotika (8. razred) – Iva Lučić iz OŠ Marina Držića (mentorica Nives Radović)

P-kategorija obuhvaća izvannastavni i izvanškolski program u posebnim područjima tehničke kulture za podmladak škola, udruga, centara ili ustanova tehničke kulture. U P kategoriji po područjima najbolji su bili sljedeći učenici:

Fotografija (6. razred) – Sara Gabriela Hrdalo iz OŠ Lapad (mentorica Fany Bilić)

Automatika (8. razred) – Paulo Palunčić iz OŠ Marina Držića (mentorica Nives Radović)

Modelarstvo uporabnih tvorevina (7. razred) – Mia Vranješ iz OŠ Marina Držića (mentorica Nives Radović)

Radiokomunikacije (6. razred) – Lea Čotić iz OŠ don Mihovila Pavlinovića (mentorica Jelica Lazarević)

Najbolji mladi tehničari iz naše županije natjecat će se na državnoj razini 68. natjecanja mladih tehničara koja će se održati od 25. do 28. svibnja 2026.

Sve razine 68. natjecanja mladih tehničara organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatska zajednice tehničke kulture. Za provođenje županijske razine natjecanja mladih tehničara u našoj županiji bili su zaduženi: Županijsko povjerenstvo natjecanja mladih tehničara, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, Društvo pedagoga tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i škola domaćin natjecanja OŠ don Mihovila Pavlinovića Metković.