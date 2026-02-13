Provaljeno u splitsku optiku: Otuđena velika količina brendiranih naočala

U noći s četvrtka na petak provaljeno je u poslovnicu Optike adrialece.hr u Splitu, a iz trgovine je otuđena veća količina sunčanih i dioptrijskih naočala poznatih svjetskih brendova.

Poslovnica se nalazi u Ulici Ljudevita Posavskog 17, a zasad nepoznati počinitelji nasilno su ušli u prostor te odnijeli vrijednu robu. Točna materijalna šteta još se utvrđuje.

Iz optike apeliraju na građane da obrate pozornost na moguće sumnjive aktivnosti i pomognu u rasvjetljavanju slučaja. Posebno pozivaju sve koji su u navedenom razdoblju primijetili nešto neuobičajeno u blizini trgovine da svoje informacije prijave nadležnim službama. Također upozoravaju na mogućnost pojave ukradenih naočala na oglasnicima i društvenim mrežama po neuobičajeno niskim cijenama.

„Molimo sve sugrađane da, ukoliko primijete sumnjive ponude brendiranih naočala ili imaju bilo kakvu korisnu informaciju, o tome obavijeste policiju. Svaka informacija može biti od pomoći“, poručuju iz optike.

Policija provodi izvide, a vlasnici se nadaju kako će se uz pomoć građana počinitelji uskoro identificirati i procesuirati.