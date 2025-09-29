Provalio u kuću pa zaspao u dnevnom boravku

Provala u Medulinu završila je nesvakidašnje. 30-godišnji slovenski državljanin zatečen je kako spava u dnevnom boravku kuće u koju je provalio, izvijestila je istarska policija.

Događaj se zbio u ranim jutarnjim satima u subotu, oko 4:25 sati. Muškarac je prvo razbio staklo na terasi kako bi ušao u kuću. Vlasnik kuće ga je nedugo zatim pronašao kako spava u dnevnom boravku te je odmah pozvao policiju.

Pulska policija provela je i dovršila kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe, protiv slovenskog državljanina podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.