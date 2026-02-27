Provala u kuću u Drnišu i oštećen autobus: Policija traga za počiniteljima

Na području Policijske uprave u protekla 24 sata zabilježena su dva značajnija sigurnosna događaja – jedna teška krađa i jedno oštećenje tuđe stvari.

Prema policijskim podacima, u razdoblju od listopada 2025. godine do 19. veljače 2026. u Drnišu je nepoznati počinitelj provalio u kuću 41-godišnjaka. Iz objekta je otuđena razna tehnička oprema, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura.

Osim toga, 24. veljače nepoznata osoba oštetila je više sjedišta u autobusu u vlasništvu tvrtke sa sjedištem u Varaždinu. Šteta je procijenjena na oko tisuću eura.

Policija provodi izvide radi utvrđivanja okolnosti i identiteta počinitelja. Protiv nepoznatih osoba bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.